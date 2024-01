Gobernadores y legisladores de JxC fijan posición frente a la Ley Ómnibus

Fuentes participantes del encuentro, indicaron que los gobernadores y un grupo de diputados representantes de los bloques de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO, y Hacemos Coalición Federal fueron conectándose desde los distintos puntos del país donde se encontraban.

Estuvieron presentes los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Nacho Torres (Chubut), Jorge Macri (CABA), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis).

Los mismos informantes indicaron que acordaron (1) no acompañar las retenciones a las exportaciones del campo, (2) no votar los cambios a la Ley de Pesca, (3) apoyar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su reclamo del pago de los fondos de coparticipación que le fueron restituidos por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que el Gobierno no le paga y (5) buscar una alternativa para compensar la pérdida de fondos coparticipables del Impuestos a las Ganancias que fue derogado por el gobierno de Alberto Fernández.

El oficialismo confiado en la aprobación de la Ley Ómnibus

Pese a señales contrarias, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anticipó este domingo que "todo indicaría" que el próximo martes se firmará un dictamen de mayoría del proyecto de ley de "Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos", conocido también como Ley Ómnibus e impulsado por el Gobierno, que incluye más de 600 artículos que promueven reformas económicas y políticas.

"Todo indicaría que sí. Somos un bloque de 38 diputados y estamos trabajando en lograr los acuerdos para tener el martes un dictamen de mayoría. Tenemos ese objetivo en marcha", confió Menem, diputado de La Libertad Avanza (LLA), en declaraciones radiales.

El legislador por la provincia de La Rioja destacó que el oficialismo "no va a negociar nada" en el Congreso "que ponga en juego la libertad de los argentinos". De todos modos, aceptó que "cada bloque" en Diputados "tiene su pertenencia ideológica, sus recetas y maneras de ver la realidad".

Para Menem, el oficialismo "está tomando" de otros partidos "todo lo que mejore la calidad" del proyecto de ley 'Bases', entre ellas algunas propuestas para modificar "la fórmula" por medio de la cual se aplican los aumentos en las jubilaciones y pensiones.

"La fórmula que está aplicándose hasta este momento no ha sido buena para el sector de los jubilados, que han perdido un importante porcentaje del poder adquisitivo. Hay diferentes propuestas y estamos analizando cuál es la mejor", indicó el legislador riojano.