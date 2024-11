Victoria Villarruel aplicó su jerarquía ante "Maverick" Pietri y encabezó recepción de la fragata Libertad

La ceremonia iba a ser presidida por Petri junto a las autoridades de la fuerza marítima, ya que esperaba ser la máxima autoridad presente, pero el arribo de Villarruel -confirmado horas antes- provocó el malestar del funcionario -que quiere ser candidato a gobernador de Mendoza-.

Según fuentes gubernamentales, Petri le habría manifestado a Villarruel que ese acto castrense era suyo. La vicepresidenta -hija de un oficial del Ejército y experta en "aplicación de jineta"- le habría contestado con firmeza: "Este no es tu acto ni es el mío, es el acto de la Fragata Libertad".

Esa información parece corroborada por una foto (ver portada) en la que la presidenta del Senado toma la palabra y a su lado se ve al titular de Defensa con la cabeza baja y visiblemente disgustado (casi "haciendo pucheritos", según indicó una fuente castrense.

Campaña política personal utilizando las Fuerzas Armadas

Por otra parte, fuentes militares señalaron que "el ministro cree que las Fuerzas Armadas deben servir a su objetivo de convertirse en gobernador de Mendoza en las próximas elecciones y quiere usarlas para hacer campaña". En este sentido, indicaron que, por ejemplo, "la reciente Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas se realizó, a su pedido, en Guaymallén y que ordenó que los ejercicios militares se realicen en territorio mendocino".

F 16 Petri.png

Luis "Maverick" Petri

Asimismo, los informantes indicaron que los han bautizado Maverick -el personaje encarnado por Tom Cruise en el filme Top Gun- debido a que en sus redes sociales, Petri aparece "disfrazado" de piloto de avión de combate.

"Parece que al señor ministro no le informaron que a los militares de carrera y, sobre todo a los de la Fuerza Aérea -con héroes caídos en la Guerra de Malvinas- no les cae bien que un civil use uniforme"-

Villarruel versus Petri

El enfrentamiento entre Villarruel y Petri viene desde la campaña electoral 2024 y se profundizó con el nombramiento del ministro, ya que durante la campaña electoral el presidente Javier Milei le había prometido a su compañera de fórmula que sería la responsable de definir contenido y funcionarios de los ministerios de Defensa y de Seguridad, lo cal no sucedió.

El Presidente designó en esos cargos al binomio presidencial de Juntos por el Cambio -perdedor en las elecciones del año pasado-, Patricia Bullrich y Petri, lo que generó el malestar en la Vicepresidenta.

Días atrás, Petri fue consultado sobre opiniones vertidas por Villarruel sobre cuestiones militares: "Escuchamos opiniones, pero quien conduce Defensa soy yo". "Es la vice. Ella preside el Senado y yo conduzco el Ministerio de Defensa", aseguró.

De hecho la titular del Senado mantiene disputas de cuando ambos se cruzaron en el debate de candidatos a vices en octubre del año pasado.

Y en varias ocasiones, ya siendo gobierno, la Vicepresidenta evitó compartir actos con Petri, más allá de su buena relación con las Fuerzas Armadas.