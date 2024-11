Lilia Lemoine reivindicó la "caza de brujas" de Joseph McCarthy

“Pero... ¿qué hizo McCarthy REALMENTE? Dijo que los comunistas habían infiltrado el gobierno, la academia y el arte. ¿Mató a alguien? No. ¿Qué hizo además de tener razón? Si se hubiera equivocado hoy alguien como Kamala Harris no sería candidata y no existiría agenda 2030”, publicó en su perfil de X.

Lilia Lemoine X.jpg

Según Lemoine, McCarthy tenía razón al denunciar una infiltración comunista en las instituciones estadounidenses, y dio a entender que Kamala Harris, actual vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata (para ella, una comunista) es un ejemplo de ello.

“Es una chicana muy efectiva. Algo es cierto... el comunismo es una peste; es una ideología ASESINA que no debería tener lugar en una sociedad civilizada, no son mejores que los fascistas o los nazis. Es una ideología que se impone, no que se adopta”, escribió en redes sociales la legisladora.

Y también criticó a un panelista de la señal TN que comparó a Mccarthy con el jefe de propaganda nazi Joseph Goebbels.

Lilia Lemoine en X.jpeg

Quién fue el senador Joseph McCarthy

Joseph McCarthy fue un influyente senador estadounidense del Partido Republicano, conocido principalmente por su papel en la caza de brujas anticomunista durante la Guerra Fría. Nació el 14 de noviembre de 1908 en Grand Chute, Wisconsin, en una familia de origen humilde. Se graduó en derecho en la Universidad Marquette y trabajó como juez antes de ser elegido senador en 1946, cargo que ocupó hasta su muerte, en 1957.

McCarthy.jpg

McCarthy ganó notoriedad en febrero de 1950 al afirmar tener una lista de 205 supuestos comunistas infiltrados en el Departamento de Estado. Este momento marcó el inicio de un período conocido como "macartismo", caracterizado por investigaciones y acusaciones infundadas contra individuos sospechosos de ser comunistas, lo que generó un ambiente de miedo y paranoia en la sociedad estadounidense. Su enfoque agresivo y su capacidad para manipular la opinión pública le permitieron ganar popularidad, especialmente entre los sectores más conservadores.

Durante su tiempo como presidente del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, McCarthy llevó a cabo audiencias que afectaron a numerosas personas en el gobierno, Hollywood y otras áreas. Sin embargo, sus tácticas se volvieron cada vez más controvertidas. En 1954, su intento de investigar a las Fuerzas Armadas estadounidenses resultó en un juicio público que expuso sus métodos poco éticos y su falta de pruebas. Esto culminó en su condena por conducta impropia por parte del Senado, lo que debilitó significativamente su influencia política.