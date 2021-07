Banco Supervielle: Alerta y movilización afectaría pago a jubilados

Fuentes sindicales aseguraron a Diario Popular que, "pese a todas las irregularidades cometidas sistemáticamente por el Banco Supervielle", no se dispusieron aún medidas de acción directa en atención a que se aproxima el pago de jubilaciones y pensiones y no se quiere perjudicar a ese sector de la sociedad.

Los informantes destacaron que "desde hace dos meses" el gremio viene planteando a los representantes de la empresa una serie de temas, entre los que destacaron: el cumplimiento del protocolo para prevenir el coronavirus, la situación de las sucursales autogestionadas, la aplicación de objetivos comerciales desmesurados y la reestructuración de los puestos laborables con la consecuente capacitación profesional del personal.

Al mismo tiempo, indicaron que la Gerencia de Recursos Humanos del Supervielle les informó que ya le habían solicitado al Banco Central la fusión de 7 sucursales de la entidad, lo cual, en la práctica implica el cierre de esos centros de atención al público, con el consecuente riesgo de pérdida de empleos y, sobre todo, un perjuicio para los jubilados que cobran en esa entidad financiera.

Banco Supervielle Georgina.jpg

Al Supervielle no lo salva ni Masterchef Celebrity

Las fuentes gremiales destacaron la insensibilidad de aplicar un cierre de sucursales en pleno invierno y en medio de la pandemia. "Se hacen los cercanos a los jubilados con una publicidad protagonizada por la subcampeona de MasterChef Celebrity (Georgina Barbarrosa) pero obligan a los jubilados a hacer filas a la intemperie en plena segunda ola de coronavirus".

Frente a esa actitud de la patronal, La Bancaria decidió "dejar en suspenso" las reunión que debían desarrollar con los ejecutivos del Banco Supervielle. "No aceptamos los hechos consumados cuando se juega con la salud y los puestos laborales", indicaron los voceros para sintetizar la actitud de la entidad financiera.

Estado de alerta y movilización

Las fuentes indicaron que ante las constantes violaciones empresarias de los acuerdos firmados, La Bancaria declaró el "estado de alerta y movilización, para iniciar una ronda de consultas y asambleas", en todas las sucursales del Banco Supervielle.

Según indicaron, las consignas gremiales son: "No al cierre de sucursales, no a los retiros, no al destrato y al descuido de nuestra salud. No a las presiones sobre nosotros y al maltrato del cliente. Si tocan a uno, nos tocan a todos".