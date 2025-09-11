Emiliano Mongilardi quiere que el gremio petrolero pese en las decisiones de la CGT

En declaraciones a Infogremiales, Mongilardi -de 38 años- destacó que "la energía debe pesar más; es columna vertebral del país y merece espacio proporcional en las decisiones nacionales".

"La CGT debe ser un faro de unidad y defensa de la gente"

Para los petroleros "la CGT debe ser un faro de unidad y defensa de la gente"explicó Mongilardi y dijo que por ello espera "un liderazgo que no negocie la dignidad y que busque consensos reales para proteger al trabajo. Frente a una reforma laboral, el sindicalismo no puede negociar la esencia: debemos defender salario, estabilidad y negociación colectiva. Cualquier cambio tiene que ampliar derechos, nunca recortarlos".

Según indica Infogremiales, Mongilardi mantiene buen vínculo con Cristian Jerónimo del Sindicato de Empleados del Vidrio que suena para comandar la CGT y con Jorge Sola, otro dirigente que se nombra como posible gesto de renovación en Azopardo.

"El recambio generacional me emociona: hay que combinar la experiencia de los que batallaron con la creatividad de los jóvenes. Eso renovará a la CGT y a nuestro sindicato si lo hacemos con respeto y formación", explicó el dirigente petrolero de Chubut-

Finalmente, Emiliano Mongilardi lanzó una convocatoria a la juventud: "A los jóvenes trabajadores les digo que generen los espacios necesario, para su crecimiento, para su capacitación, por qué hoy el avance tecnológico requiere de trabajadores preparados. Que canalicen sus ideas, reclamos y mejoras por las organizaciones sindicales que son las herramienta adecuadas".