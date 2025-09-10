Mendoza: se entregó la adolescente atrincherada y armada en una escuela

La joven, que tiene 14 años, entregó el arma y fue derivada a un hospital de la zona. Está sana y no hubo heridos.
Tras casi cinco horas de negociaciones, entregó el arma la adolescente de 14 años que estaba atrinchera en una escuela de Mendoza y había efectuado tres disparos. Fue inmediatamente trasladada a un hospital de la zona para su atención psicológica.
De acuerdo a la información de medios locales, este miércoles una alumna de la Escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, en La Paz, ingresó armada a la institución, se atrincheró y realizó al menos tres disparos al aire.
Aseguran que el arma, calibre 9 milímetros, pertenece a su papá, quien es efectivo policial de Mendoza.
Hasta ahora los motivos de este accionar se desconocen y en el lugar trabajó personal policial, de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), del Grupo Especial de Seguridad (GES) y del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS).
También colaboraron profesionales de la Dirección de Acompañamiento Escolar, junto con otros especialistas del Ministerio de Seguridad.
Imágenes muestran el momento en el que la Policía intentó ingresar a la escuela donde la adolescente está atrincherada, pero la menor les disparó para evitar la ayuda.
Luego de cinco horas del inicio del operativo en la Escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, en La Paz, la Policía mendocina logró que la adolescente entregara el arma y depusiera su actitud.
Por el momento se desconocen los motivos de este accionar. Cumplido el exitoso operativo, se retiraron del lugar el personal policial, de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), del Grupo Especial de Seguridad (GES) y del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS).
comentar