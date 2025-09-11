Con críticas a Milei y el kirchnerismo, Facundo Manes lanzó su candidatura a Senador por CABA

El mensaje del neurólogo apunta a diferenciarse tanto del kirchnerismo como de La Libertad Avanza, y busca interpelar a un electorado desencantado con la política tradicional, al que busca movilizar el próximo 26 de octubre.

“Milei vino a terminar con la casta, pero está terminando con el país ”, sostuvo Manes, al tiempo que agregó: “Los argentinos no queremos volver al pasado ni resignarnos a este presente de furia y desilusión. La salida es hacia adelante, con una nueva oposición y con una nueva esperanza”.

Embed Estamos para atrás. Vamos para adelante. pic.twitter.com/Ols62FFgn8 — Facundo Manes (@ManesF) September 11, 2025

El hartazgo de la sociedad

Para Manes, las elecciones en la provincia de Buenos Aires expresaron el hartazgo de la sociedad. “La gente no aguanta más. No hay un mango. Mientras los laburantes y la clase media hacen sacrificios, Milei habla de un país ficticio, agrede a todo el mundo y protege a la casta corrupta que tiene alrededor. Gobierna para un 3%, no para todos los argentinos”, disparó.

El neurólogo definió al desencanto ciudadano como el principal signo de esta etapa: “Después de toda decepción, viene la apatía. El desencanto y la resignación que hay en el aire no es un accidente. Si no participamos, ganan ellos. Con cada voto hay un sueño de futuro, y ese sueño es el comienzo de la sanación”.

Romper la polarización

La campaña apunta a romper con la polarización entre libertarios y kirchneristas y, también, movilizar a los que no fueron a votar en las elecciones porteñas en abril. “No somos furgón de cola de experimentos crueles ni refugio de dirigentes que se reciclan. Somos una fuerza nueva que quiere sanar, curar, unir y reconstruir la Argentina”, enfatizó Manes

En su cierre, el líder de Para Adelante remarcó que la propuesta es volver a poner en el centro a la clase media y la movilidad social ascendente. “Queremos expresar la voz de los médicos del Garrahan, los docentes y científicos, los jubilados, los trabajadores, los pequeños y medianos empresarios, todos los heridos por este modelo que expulsa y humilla a la mayoría. Queremos una Argentina donde estudiar, trabajar y progresar vuelva a ser posible. Ese sueño está roto, y nuestra tarea es volver a construirlo”, remarcó.

“En la Ciudad la opción para castigar a Milei es La Cámpora o Manes”, concluyó.

En la lista de senadores, estará acompañado por la abogada Carla Pitiot, directora del Observatorio del Control Público y vicepresidenta de la Fundación Éforo, ex vicepresidenta del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y diputada nacional (mandato cumplido).

El primer candidato a diputado nacional es el exlegislador porteño Sergio Abrevaya, presidente del partido GEN.