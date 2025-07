La Bancaria marcha a la Embajada de España por el conflicto en el Santander

En el marco de un plan de lucha dispuesto a fines de mayo pasado, los bancarios se concretarán a las 9.45 en la sede central de la asociación, ubicada en Sarmiento 341 de la Ciudad de Buenos Aires y, desde allì, se dirigirán al edificio de la representación diplomática española , sita en avenida Figueroa Alcorta al 3000, a donde estiman llegar alrededor de las 11.00.

Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria.

El plan de lucha

La Asociación Bancaria informó a fines de mayo pasado que dispuso un plan de lucha, "ante los distintos avasallamientos hacia los trabajadores/as que efectúa el Banco Santander, cuyas autoridades siguen sin escuchar los innumerables reclamos efectuados y no cesan en su política de achiques, despidos y cercenamiento de derechos".

En esa oportunidad, el gremio emitió un comunicado en el que señaló que "Mientras desde España escuchamos a Ana Botín decir sobre la reconversión laboral, en un informe oficial del Banco Santander: `Nuestra misión es contribuir al progreso de las personas… reafirma nuestro compromiso, ayudando a las personas a mejorar y reciclarse`, en Argentina no ocurre lo mismo. Acá no solo aprietan para que trabajadores/as firmen desvinculaciones, sino que despiden directamente sin causa mediante telegramas. Tal vez sus directivos no escucharon las manifestaciones de su presidenta ejecutiva, o decidieron hacer oídos sordos e ignorar a la misma".

Según indicaron fuentes gremiales, el Santander "despide trabajadores , los presiona con retiros voluntarios, produce achiques y cercena derechos laborales".