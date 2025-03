La UTA amenaza con un paro de colectivos en el AMBA: cuándo sería

"Obligados a parar", llevó como título el comunicado que difundió la UTA, firmado por su secretario general, Roberto Fernández, luego de que fracasara la reciente audiencia paritaria para negociar una actualización salarial.

El gremio, que ya confirmó que adherirá al paro general de la CGT del 10 de abril, responsabilizó de la situación a la Secretaría de Transporte, a la que acusó de haber ordenado que no se otorguen aumentos para el sector hasta junio.

"Hemos asistido a la tercer audiencia en la Secretaría de Trabajo sin un ofrecimiento empresario con argumento en la Resolución 8/2025 de la Secretaría de Transporte, que proyectó que los trabajadores representados no perciban incrementos salariales hasta junio de 2025", sostuvo la UTA en el comunicado.

El sindicato de choferes de colectivos lamentó que "los funcionarios de Transporte se esconden y nos llevan a un conflicto, sin resolver la estructura de costos y, con ella, el incremento salarial, proyectando la adecuada recomposición que los trabajadores merecen".

"Por eso, informamos que de no alcanzar un acuerdo para los trabajadores representados en la próxima audiencia convocada para el miércoles 26, anunciaremos medidas para el viernes 28", finalizó la UTA.

Confirmaron la adhesión de los colectiveros al paro nacional del 10 de abril

La UTA confirmó que los colectiveros se sumarán al próximo paro general que la CGT realizará el 10 de abril próximo.

"La UTA apoya lo que propuso la CGT para el paro general porque no se sostiene más la falacia oficial con respecto a una inflación que no existe; hoy por hoy la canasta básica de una familia tipo está en no menos de 2 millones, hay un aumento de inflación interanual de un 15 por ciento", sostuvo Gabriel Gusso, secretario gremial de la UTA, en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.

Para el dirigente sindical, "el Gobierno busca que los salarios de los trabajadores vayan por debajo de la inflación, lo mismo que está haciendo con los jubilados, a los que además les sacó los remedios".

Gusso sostuvo que "hay un ataque contra el trabajador y un financiamiento que el Gobierno está haciendo a costillas del ciudadano, y que no tiene límites. No se puede vivir de esta manera y no te dan los números", añadió.

La CGT convocó hoy a un paro nacional el 10 de abril próximo, en lo que será la tercera huelga general durante el gobierno de Javier Milei.

La central obrera también definió movilizarse el 24 de marzo por el Día de la Memoria; participar de la marcha de los jubilados del miércoles 9 de abril y, finalmente, concretar el paro el jueves 10 del mismo mes, informaron fuentes sindicales a la Agencia Noticias Argentinas.