"Juan Domingo Perón. Maestro Masón", el nuevo libro de Antonio Las Heras

Si bien otros autores –como Emilio J. Corbiere, quien fuera Grado 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado– ya habían dejado constancia de la condición de miembro de la Masonería, del Gral. Perón, ninguno –hasta el momento– se ocupó en hacer la necesaria investigación para confirmarlo. Las Heras es el primero en hacerlo y unos cuántos datos que ha obtenido habrán de sorprender al lector. Incluyendo el tema de la profanación de las manos del cadáver del tres veces presidente de los argentinos.

DIARIO POPULAR dialogó con Las Heras (quien, anteriormente publicó “Belgrano y la Masonería” así como “Masonería en la Argentina: Enigmas, secreto y política.”

Perón ingresó a la Masonería en 1936

“Perón ingresó a la orden durante 1936, en Chile, –explica Las Heras– donde actuaba como agregado militar en la Embajada Argentina. Liego, estando en Italia, tres años después, cuando formaba parte de la misión de estudios en ese país, enviado por el Ejército Argentino, participó en logias hasta alcanzar el grado de Maestro Masón.”

Tan reconocida es la condición de hermano masón del General Perón, que Nicolás Orlando Breglia, siendo Gran Maestre de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones ha admitido que `Perón muere como masón regular del Gran Oriente Italiano`" Dicho esto, Las Heras se apresura en aclarar que el Gran Oriente Italiano es una organización que agrupa decenas de logias y que no tiene ninguna relación con la tan publicitada “Logia P 2”, ni con Licio Gelli.

La Logía P 2

En su libro “Juan Domingo Perón. Maestro Masón” hay un capítulo –extenso y bien documentado– explicando que Licio Gelli no fue quien incorporó a Perón a la Masonería y que el General tampoco fue miembro de la P 2. Pero, en cambio, explica la intervención que Gelli si tuvo en la entrega del cadáver de Eva Perón y la manera en que – entre ambos – se entendieron en Puerta de Hierro usando frases de la jerga masónica.

En las páginas de este nuevo libro, hay un documento está emitido por la “Massoneria Universale del rito Scozzese Ant.: y Acc.:” fechado el 27 de abril de 1958 (cuando el general residía en Ciudad Trujillo (República Dominicana) y, en la carta adjunta, se lee “A Su Excelencia, el General Profesor doctor Juan Perón 33’, Soberano Gran Comendador y Gran Maestro Honorario, ad vitam de la Masonería Universal del rito Escocés Antiguo y Aceptado.” Claramente es un escrito realizado por masones de alta jerarquía dirigido a un hermano también dignatario, que es Perón. Al que se trata como poseedor del Grado 33, que es el máximo del Rito Escocés Antiguo y Aceptado. Interesante dato, por cierto.

“Hay una confusión generalizada –sigue explicando Las Heras– sobre que existe un centro mundial masónico desde dónde un Gran Maestre, secreto y misterioso, organiza conspiraciones mundiales. ¡Pura ilusión! No hay, ni hubo, nunca, nada de eso. Lo real es que hay logias masónicas en todo el mundo y la gran mayoría suelen estar agrupadas en lo que se llama una `gran logia`. También hay `logias salvajes’; es decir aquellas que no están vinculadas a otras; como lo fueron las logias lautarinas; no digo Logia Lautaro pues no hubo una, sino varias. De manera tal que no hay un centro masónico mundial, sino múltiples grupos masónicos que, a veces, están vinculados entre ellos. En la Argentina, por poner un ejemplo actual y concreto, hay una docena de grandes logias; incluyendo dos que sólo aceptan mujeres; otras que aceptan varones y mujeres y otras sólo varones. Como se advierte, la oferta es amplia”.

El Grupo de Oficiales Unidos (GOU) y López Rega

Como no podía ser de otra manera, hay un apartado especial sobre el GOU; abreviatura que unos han entendido como “Grupo de Oficiales Unidos” o “Grupo Obra de Unificación”, otros como una logia militar y también los que afirman que es “Gran Oriente Unido” o “Gran Oriente Universal”, detalle no menor habida cuenta que la logia en que Perón fue exaltado al “sublime grado de Maestro” (como se dice en Masonería), era parte del Gran Oriente Italiano; la similitud llama la atención.

Otro capítulo del libro está dedicado a demostrar que José López Rega nunca fue miembro de la Orden Masónica. Entre las fotos e ilustraciones que incluidas hay una donde aparece la firma de quien fue conocido como “El Brujo” en cuya rúbrica aparecen tres puntos que identifican a los hermanos masones. Pero, explica el autor, es sólo un intento de engaño para dar a entender que pertenecía a la masonería. “Nunca fue incorporado a logia alguna”, aclara enfáticamente Las Heras.

La profanación de las manos de Perón

El minucioso capítulo dedicado a la profanación de las manos del cadáver de Perón y la posible simbología con secretos masónicos de altos grados, incluye la extraña carta –nunca suficientemente aclarada– que varios políticos recibieron, firmada por el seudónimo “HERMES IAI y los 13.”

Las Heras se pregunta: “Mucho se ha supuesto sobre ¿qué clave puede haber en esa firma? ¿Qué representa –o a quiénes representa– “HERMES IAI y los 13”?”; y a partir de allí hace un desarrollo entrelazando diversos conocimientos y saberes que darán mucho que pensar al lector.

“Juan Domingo Perón. Maestro Masón”, es un revelador libro, muy bien documentado en cada uno de los capítulos, escrito de forma amena y precisa que es parte de estilo distintivo de Las Heras y que asegura generar polémica.