Daniel, un baterista que lleva toda la música en la sangre

Un piano de cola que solo usa para componer, un par de teclados y una batería de ensayo, además de la que utiliza en sus shows, son el mobiliario base que demuestran que en el departamento de Colegiales donde vive junto a su mujer, la escultora Soledad Petrelli, y a sus hijos Mora de 13 y Lorenzo de 9 (la hija de su esposa, Violeta Keller, de 22 años, es actriz), se vive y se respira música.

Tras admitir con orgullo de padre que Mora se las ingenia con la guitarra y canta muy bien, Pipi (como lo llaman todos, y como la bautizaron en el secundario "por ser el más petisito") no deja de señalar que su padre Daniel, aunque ahora se dedica a otras actividades, fue un promisorio músico que tuvo sus agrupaciones, acompañó a notables figuras y hasta fue integrante del Octeto de Astor como pianista en los años ‘80.

Daniel, que es porteño y creció en distintos barrios, siente un gran orgullo y respeto por su abuelo, aunque aclara que "para mí no fue un peso especial, no lo veía más que como mi abuelo, aunque reconozco lo que fue para la música argentina" y recuerda que "los genes estaban en lo familiar, claro, y creo que mi primer acercamiento fue cuando mi abuela materna, croata, me regaló un tecladito naranja, y empecé a aprender a tocar las publicidades que escuchaba en la televisión".

Con esta predisposición, Pipi aún siendo chico comenzó a estudiar piano con Martha Bronstein, pero al cabo de un tiempo se aburrió del repertorio clásico y se alejó por varios años de la música.

Cuenta que "por aquellos años de adolescencia me dediqué al deporte, con un amigo jugamos al rugby en el club Los Pinos, en Del Viso, y también tenía mi costado futbolero, pero jugaba en picados o canchas de papi".

Pero hubo un momento en que los astros se alinearon, y esto fue hacia 1984, cuando Daniel empezó a frecuentar junto a dos amigos la cancha de River, club del que es fanático, y del que no se pierde ningún partido. Además, compuso hace poco una obra llamada La Gallardeta, un ritmo percusivo con una letra alusiva al exitoso DT de los Millonarios.

"Empecé a ir a la cancha - relata- en una época en que todavía estaba la herencia militar, de la prohibición de murgas y papelitos, pero la hinchada parecía una banda tocando tambores, bombos, y ese ritmo y esa percusión me volvieron loco, y sentí que en un solo instrumento estaban todos los elementos, y quise seguir ese camino".

Así, Pipi se decidió y a los tres días estaba en su primera clase con el Oso Picardi, un baterista legendario, y a la semana estudiaba 5 ó 6 horas por día. Desde esos años, Daniel señala que "siempre traté de no solo estudiar lo que me daban, sino escuchar discos y leer libros, y de a poco me incliné por el jazz, aunque también me atraían bateristas del rock, como Neil Peart de Rush, o Stewart Copeland de The Police".

Pese a que sus raíces familiares se relacionaban con el tango, Daniel remarca que "lo tuve siempre en la sangre, y en especial lo del Octeto, donde tocaba mi viejo, y recuerdo el disco del Olimpia de París, donde estuvieron grandes como Horacio Ferrer, Raúl Lavie o Julio Pane", aunque destaca que "en los últimos años, en mi actividad tanto con Escalandrum como en el trío, de algún modo, entre la música que hacemos siempre aparece la identidad o el sonido de Buenos Aires".