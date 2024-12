Advertencia sobre la Tierra: los polos se desnivelan/ Por Liliana Chelli

Ya entraremos en el 2025, los Duendes como Hijos de la Pachamama, exhortaron muchas veces al humano y no fueron escuchados, es más los Duendes acompañaron con mensajes a los indios Hopi y a los Pieles Rojas cuando los más ancianos se unieron y volvieron a exhortar al hombre blanco a deponer su contaminación. Y no fueron escuchados.

El clima

En el 2025 el clima no será el mejor, al contrario pasaremos por calores inéditos e insoportables cosa que no estamos acostumbrados, y no solo eso, sino también incendios e inundaciones escalofriantes.

Ya la Naturaleza está dando señales de todo esto, el humano no escucha, nos lamentamos ante las catástrofes y no hacemos nada para prevenirlas, y es más, ni toda la tecnología ni avances cibernéticos pueden controlar la Furia de la Pachamama.

Los Duendes, como los Seres Elficos, en conjunto apuntan al clima, a nivel ecológico, a terremotos, tsunamis y espantos que caen sobre la masa terrestre.

El Universo unido a la Tierra revela y muestra en nuestras vidas un gran cimbronazo debido a la indiferencia a la Naturaleza, la cual está tomando revancha a nivel mundial.

Se viene también este 2025 un terremoto grande y un tsunami. Hay que estar atentos. Una visión muy alarmante señala una severa sequía que podría azotar a Argentina.

Mientras el mundo enfrenta desafíos climáticos sin precedentes, el ser humano estará raro y se sentirá afectado y será afectado por lluvias de partículas que alterarán nuestras mentes. Y, atención, podremos cambiar las vibraciones para bien o para mal. Los que eligen el Mal , se tornaran con una vibra destructiva, y más de uno no serán desconocidos, ya que pueden ser hasta nuestros familiares más cercanos o nosotros mismos. Atención a esto, ya que cuando más resistamos estos cambios, mas perturbador será.

La economía

A nivel económico en realidad no veo mucha luz, si fuerza, pero no luz. La gente muy descontenta y quizá una fuerte crisis sacudirá el mundo entero. Los motivos de esa crisis son los niveles de deuda externa, la corrupción al tope y el uso indebido de los recursos naturales.

No será fácil este año 2025 los gobernantes tendrán confunciones, equivocos y el pueblo pagará el pato.

Medicina y religiones

No todo es negativo, también para el próximo año se ven muchos avances en la medicina. Se encontrarán nuevos tratamientos para enfermedades incurables, como el Alzheimer o el cáncer, que salvarán la vida de millones de personas.

A nivel de religiones, la gente estará más confundida que nunca. Está perdiendo la Fe. El materialismo consumió los valores y los sentimientos nobles. Se siente como si el amor de desvanese y da lugar las energías malas y avaras de los humanos. La bondad, la ética y los valores se cegaron para poner en su lugar, este 2025, la avaricia, el rencor y lo material sobre todo: "tanto tenés, tanto valés".

La pandemia nos dio un susto, pero ya todos se olvidaron, donde están las canciones, las lágrimas, los aplausos. Volvamos a recordar eso, porque puede venir algo más sin advertir y esta vez las energías no creerán en las lágrimas humanas.

Es el año también de la serpiente de madera y sabemos que este animalito es muy perspicaz y desconfiado, además que se arrastra y suele morder ante la amenaza, la madera es canalizadora de energía. Todo esto traducido, implica atención y cuidado al 2025. Es como si la La ley del Talión se llevara a cabo este año, o sea, que establece que el castigo debe ser igual o similar al daño causado. La expresión más conocida de rdys notms es "ojo por ojo, diente por diente".

BRUJAS ARGENTINAS.jpg

Predicciones de Brujas Misioneras Argentinas

Bruja Analia Marcatlli , Bruja Maria Marta Veliz , Bruja Melisa Lavagna, Bruja Nelly Tieso y Bruja Romina Bolh

Nosotras Brujas como mujeres sabias de Luz y desde nuestro humilde lugar enviremos ondas de vibras positivas a este tan complicado 2025 y lucharemos con las oscuridades que están. ¿Por qué? Porque en el manejo de la mediumnidad y las visiones nuestras, este año los Seres de Luz piden a gritos que el humano tenga Fe, Esperanzas y sobre todo lo que más dijeron es que tengan Valores ya que sin esos valores no saldrán.

Será una año donde se luchará mucho y vendrá otra oleada de virus de gripe, si el ser humano no se cuida está será más fuerte, no obstante muchos virus desconocidos que afectaran al humano.

Los Gobernantes no estarán bien aspectados y harán diferentes experimentos económicos, donde el pueblo será el ratón de laboratorio.

Nosotras Las Brujas Argentinas pedimos que tengan valores y solidaridad para los que menos tienen, para los pobres, la gente de los campos y los más necesitados. También vemos la muerte de otro Líder mundial que sigue latente, esta vez apuntaos directo a un político líder en su estilo.

Y rezamos por la salud del Papa que este año dará un gran susto al mundo,

Y para concluir, solo la Fe, los valores y la esperanza nos sacarán adelante, para empezar a estar bien en este 2025 que comienza.

Incluso estamos por entrar al año de la Serpiente de madera, ojo, la serpiente es un animal que se arrastra, sutil, sigiloso y desconfiado, donde se siente atacada , responde letalmente. Por otro lado, es de madera, y la madera absorbe todas las energías buenas y malas. Solo dejamos a criterio de ustedes que piensan en el 2025. Dios nos ampare