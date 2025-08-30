Consultá el horóscopo chino del domingo 31 de agosto

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La intuición y la capacidad de análisis te ayudarán a tomar decisiones sabias. Confía en tu sexto sentido. Números de la Suerte: 12, 15, 30

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 La rapidez en la acción y la capacidad de adaptación serán tus mejores herramientas. Mantente en movimiento y atento a las oportunidades. Números de la Suerte: 1, 19, 31

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 La compasión y la conexión con tus emociones te traerán bienestar. Cuida de tu interior y de tu estado de ánimo. Números de la Suerte: 2, 20, 32

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Hoy es un día para la creatividad y la resolución de problemas. Piensa fuera de la caja y busca soluciones ingeniosas. Números de la Suerte: 3, 21, 33

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 La organización y la atención a los detalles te traerán éxito en tus tareas y proyectos. La perfección está en los detalles. Números de la Suerte: 4, 22, 34

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La lealtad y el apoyo a tus seres queridos serán tu fortaleza hoy. Fortalece tus lazos afectivos. Números de la Suerte: 5, 23, 35

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 La generosidad y el optimismo te abrirán puertas a la abundancia. Comparte tu buena vibra con el mundo. Números de la Suerte: 6, 24, 36

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 La flexibilidad y la adaptación a los cambios te traerán buena fortuna. Sé ingenioso ante los imprevistos que puedan surgir. Números de la Suerte: 7, 10, 25

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Hoy es un día para trabajar con disciplina y persistencia. Tu esfuerzo constante será reconocido y te acercará a tus metas. Números de la Suerte: 8, 11, 26

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 La expresión de tu individualidad y la confianza te abrirán puertas. No temas ser tú mismo y mostrar tu autenticidad. Números de la Suerte: 9, 12, 27

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La diplomacia y la búsqueda de acuerdos te traerán paz y beneficios en tus relaciones. Busca el entendimiento. Números de la Suerte: 10, 13, 28

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Hoy es un día para tomar la iniciativa y liderar. Tu energía te impulsa a alcanzar tus metas con determinación. Números de la Suerte: 11, 14, 29