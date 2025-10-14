Espectáculos |

Antonio Laje reveló que es el inventor de una palabra que usamos todos: "Inventé el término..."

El conductor de A 24 contó cómo fue que impuso el término "corralito", en medio de uno de los momentos más difíciles de la historia nacional: la debacle del 2001.

Antonio Laje contó, por primera vez, como creó el término financiero que usan todo llamado "corralito". El conductor de A 24 explicó la razón por la que implementó ese vocabulario en una de las épocas más críticas de la historia de nuestro país: la crisis del 2001. "Había que transmitirle a la gente ´el andá a sacarle guita al banco, porque no vas a tener...´".

“Muchos dicen que vos inventaste el término ‘corralito’”, le dijo Mario Pergolini a Antonio, en un momento de la conversación. “Sí, eso es cierto”, confirmó Laje, antes de relatar cómo surgió la expresión. “Se venía el corralito y había que tratar de contarle a la gente...", recordó Antonio, entrevistado en Otro día perdido, en las noches de El 13.

"Había que transmitirle a la gente ´el andá a sacarle guita al banco, porque no vas a tener...´. Sin hacer de eso una corrida bancaria, porque había dos o tres bancos que estaban muy complicados ”, explicó Laje, sobre el motivo de la creación de su término económico, que se instaló en el inconsciente social y que se mantiene vigente hasta la actualidad.

"El conductor relató que todo ocurrió en el 2001 durante una charla en vivo con el entonces periodista, Daniel Hadad. “Le dijé: pensá en una granja, pensá en esto, ¿qué hacés para que no se escapen las ovejas? Hacés un corralito. Bueno, un corralito, contándole que eso es lo que viene. Y ahí quedó la palabra”, recordó, Antonio.

LA HISTORIA DE LA DEFINICIÓN DE CORRALITO

Pergolini acotó que hasta en España, ante una situación similar se usaría la palabra 'corralito' y agregó “¡Qué bueno meter una palabra como ‘corralito’!” ,a lo que Laje respondió con sinceridad: “Sí, pero en un momento espantoso”. El intercambio continuó con humor, y el conductor del ciclo comentó: “Un momento horrendo, espantoso, pero metiste un best seller”. Entre la nostalgia y el asombro, Laje cerró con una anécdota: “Hay mucha gente que todavía me escribe y me dice ‘gracias a vos pude sacar el dinero’”.

