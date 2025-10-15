Milei: "Mientras yo sea presidente, el apoyo de Estados Unidos lo tenemos"

“A mí me parece que es un reunión inédita e histórica para los estándares de Argentina", dijo en una entrevista con A24 sobre el encuentro que mantuvo con Trump y complementó sobre "el cambio de estrategia" de la política exterior del gobierno republicano: "A los aliados los premiaron y los que no son amigos, no son amigos".

"Han decidido una política internacional muy clara de cómo ve el ordenamiento del mundo. Estados Unidos está dispuesto a liderar la región", expresó y subrayó que "considera que Argentina es un aliado".

Milei explicó de los "distintos aspectos" de la ayuda de Estados Unidos a Argentina. "El swap no es tomar deuda, es un intercambio de monedas. La reservas federal tiene 20 mil millones disponibles para nosotros y ellos tienen el equivalente en pesos", sostuvo.

Luego explicó que "ahora tenemos 20 mil millones de dólares más para atender los problemas de deuda", de acuerdo al anuncio que el mismo secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

Mientras que agregó que habrá un anuncio de "ventajas comerciales". "Estados Unidos ha jugado fuerte", amplió y manifestó que "no son rescates financieros".

Además, aseguró que "se hizo una malinterpretación muy maliciosa" de la declaración de Trump sobre el apoyo a la Argentina condicionado por las elecciones.

"Él manifiesta un apoyo total y absoluto a mí. Mientras yo sea presidente, el apoyo lo tenemos", destacó al enfatizar que el apoyo de Trump está garantizado "hasta, al menos, 2027". Al respecto, remarcó que el "propio Trump lo aclaró" con una publicación en redes sociales. Además, puntualizó que a la oposición Trump la define como "comunista".

Además, el Presidente analizó que el "descalabro" en la economía "lo produce la oposición" con su "parte destructiva". "Empezó a hacer proyectos directamente con un claro objetivo destituyente. No pasó nunca en la Argentina un nivel de agresividad y de violencia institucional por parte del Congreso... Ellos son los que transgreden los límites de la política", insistió.