Consulta el horóscopo chino del miércoles 6 de octubre

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09/21

No hace falta ser tan solemne en ese ámbito. Deja las ceremonias para círculos laborales. El sentido del humor sigue allí, a pesar de los problemas.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10

Intenta tomarte la situación con calma. No es tan grave como parece. El hastío llegó a su punto límite. Necesitas un cambio de manera urgente.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11

Pon el acento en los aciertos y trata de corregir los errores. Piensa en positivo. No es suficiente con desear. Tienes que luchar para conseguirlo.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12

Las cosas se pueden decir de muchas maneras diferentes. Procura no herir a nadie. Una verdad revelada te dejará sin palabras. Necesitas digerirla.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/13

Aparecen roces en tu vida doméstica. Despreocúpate, son conflictos pasajeros. Tus vínculos se reducen a tu familia y colegas. Amplía el círculo.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/14

Los finales son dolorosos, pero a veces son el anticipo de algo mejor. Optimismo. No puedes evitar meterte en asuntos ajenos. Tu indiscreción es peligrosa.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03/15

Tus mañas te convierten en una compañera difícil para la convivencia. Analiza los pasos a seguir. Te queda el último tramo que no será fácil.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04/16

Tu generosidad está siempre allí. Si tienes la oportunidad de ayudar, no lo dudarás. No hay fórmulas mágicas. La única receta válida es el trabajo duro.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/17

El ejercicio es clave para una vida sana. Ponte en movimiento. No sos de las que se resignan con facilidad. No está vencido quien pelea.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06/18

La vida sin proyectos puede resultar triste. Procura siempre tener un horizonte. Tu torpeza te ubica en el papel del payaso involuntario. Risas aseguradas.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07/19

Alguien está tratando de perjudicarte por motivos poco claros. Enfréntala. El ahorro es la base de la fortuna. No derroches sin sentido.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/08/20

No dejes de insistir, no importa que no hayas recibido nada. Persistí. Estás muy cerca del final de ese proyecto. El cansancio se hace sentir.