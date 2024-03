Consultá el horóscopo chino del sábado 9 de marzo

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12 Es probable que tu vida laboral y tus ingresos aumenten hoy gracias a la influencia de personas que viven en estados distantes o países extranjeros.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/13 Serás el salvador del día. Tu sabiduría y paciencia serán tus mejores activos hoy. Serás de gran ayuda para los que te rodean.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/14 Tienes que reducir el estrés y dejar de enojarte por nada. Incluso si hasta ahora no has podido descubrir qué es lo que realmente te está molestando.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03/15 Puede sentirte molesto por la actitud de algunos de tus amigos. Dales otra oportunidad

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04/16 Las relaciones con las personas más cercanas a ti, especialmente con tus amigos y compañeros de amor, deben mejorarse mediante una mayor comprensión de tu mundo emocional.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/17 No te sorprendas si las cosas no salen exactamente de acuerdo con el plan de hoy. Es probable que aparezcan eventos inesperados que alteren el curso de la acción.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06/18 Podría recibir algunas noticias absolutamente maravillosas, posiblemente sobre el éxito profesional o financiero, quizás con cambios positivos en tu vecindario.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07/19 La información recibida de los medios de comunicación podría hacer que retires psíquicamente los pensamientos y sentimientos de las personas que nunca ha conocido.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/08/20 Podrías tener una factura que deseas pagar en particular, pero también puedes darte el gusto de un lujo menor de algún tipo.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09/21 El estrés podría afectarte hoy. Es posible que pierdas temporalmente tu ambición y te dejes preguntándote si realmente vale la pena.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10/22 El romance se intensifica a medida que la comunicación se ve reforzada por la energía, el entusiasmo y el enfoque de tú y tu pareja.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11/23 Espere escuchar buenas noticias de tu pareja. Podrías escuchar esto de más de una fuente. Así que probablemente sea cierto.