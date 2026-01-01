Consultá el horóscopo chino del viernes 2 de enero

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Las intuiciones serán certeras. Seguí tu voz interna en decisiones emocionales. Números de la Suerte: 6, 14, 30
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Hoy te invade una energía de libertad. Aprovechá para mover el cuerpo o viajar. Números de la Suerte: 9, 20, 33
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/2 La sensibilidad favorece tus vínculos. Un pequeño gesto fortalece una relación clave. Números de la Suerte: 1, 11, 24
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Tu ingenio te destaca. Resolución rápida de un problema que otros complican. Números de la Suerte: 8, 21, 37
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 La prolijidad será tu ventaja. Tenés todo para lograr un cierre exitoso en algo pendiente. Números de la Suerte: 2, 15, 32
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La lealtad se pone en juego. Demostrás fidelidad a alguien que lo necesita. Números de la Suerte: 7, 19, 28
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Disfrutás de los placeres simples. El disfrute te recarga completamente. Números de la Suerte: 5, 13, 36
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Hoy tu mente se activa con claridad. Podés resolver algo que venías postergando con facilidad. Números de la Suerte: 2, 16, 29
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Te sentís más firme en tus decisiones. Una conversación te dará la seguridad que buscabas. Números de la Suerte: 7, 12, 31
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 El entusiasmo te impulsa a avanzar. Un gesto valiente traerá un cambio positivo. Números de la Suerte: 5, 23, 35
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La calma domina el día. Hoy equilibrás emociones y encontrás paz interior. Números de la Suerte: 4, 18, 27
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Brillás de manera natural. Un reconocimiento inesperado te levanta el ánimo. Números de la Suerte: 3, 22, 39
comentar