Consultá el horóscopo chino del viernes 2 de enero

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Las intuiciones serán certeras. Seguí tu voz interna en decisiones emocionales. Números de la Suerte: 6, 14, 30

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Hoy te invade una energía de libertad. Aprovechá para mover el cuerpo o viajar. Números de la Suerte: 9, 20, 33

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/2 La sensibilidad favorece tus vínculos. Un pequeño gesto fortalece una relación clave. Números de la Suerte: 1, 11, 24

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Tu ingenio te destaca. Resolución rápida de un problema que otros complican. Números de la Suerte: 8, 21, 37

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 La prolijidad será tu ventaja. Tenés todo para lograr un cierre exitoso en algo pendiente. Números de la Suerte: 2, 15, 32

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La lealtad se pone en juego. Demostrás fidelidad a alguien que lo necesita. Números de la Suerte: 7, 19, 28

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Disfrutás de los placeres simples. El disfrute te recarga completamente. Números de la Suerte: 5, 13, 36

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Hoy tu mente se activa con claridad. Podés resolver algo que venías postergando con facilidad. Números de la Suerte: 2, 16, 29

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Te sentís más firme en tus decisiones. Una conversación te dará la seguridad que buscabas. Números de la Suerte: 7, 12, 31

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 El entusiasmo te impulsa a avanzar. Un gesto valiente traerá un cambio positivo. Números de la Suerte: 5, 23, 35

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La calma domina el día. Hoy equilibrás emociones y encontrás paz interior. Números de la Suerte: 4, 18, 27

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Brillás de manera natural. Un reconocimiento inesperado te levanta el ánimo. Números de la Suerte: 3, 22, 39