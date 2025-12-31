Mar del Plata: la bronca de un turista por el poco espacio en las playas públicas

En este contexto, un usuario de las redes sociales se expresó a través de un video difundido en Instagram para manifestar su descontento luego que llegara a la playa y descubriera que no podía instalarse allí debido a que un vallado lo impedía.

“Vengo a disfrutar de este paraíso y me encuentro con esta soga que puso el balneario privado Guillermo en Faro Norte, ocupando el espacio público de manera obscena. Se ve claramente que el mar hace unas horas estuvo ahí arriba en la pleamar y que cuando la marea sube, que el vecino se arregle…Es el monumento a la avaricia”, sostuvo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Caminandoelsur MDP y CHAPA (@caminandoelsurmdp)

Instantes después, se preguntó: "¿Ustedes qué opinan de esto?”, mientras el video mostraba cómo la gente caminaba sobre la arena mojada, bordeando las sogas que instaló el balneario privado.

Ante el revuelo en las redes sociales, los usuarios de la cuenta Caminando el Sur MDP mostraron su malestar ante la situación.

Mientras que algunos proponían una nueva jornada de "sombrilladas" para manifestar su reprobación y otros sugerían sacar los palotes y eliminar el vallado. Otra usuaria comentó con categórico “A Desalambrar”, en relación al clásico del trovador uruguayo Daniel Viglietti.

Días atrás la escena se repitió en Playa Grande, cuando producto de la habitual pleamar, el avance del agua dejó muy poco espacio para miles de bañistas.