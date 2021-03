En el terreno laboral no debes estar demasiado pendiente de todo lo que hagan los demás, no te compares, ya que cada uno realiza una tarea diferente. En el amor tengas o no pareja es un día para centrarte en ti y en aclarar tus sentimientos y pensamientos. CIFRAS SOLARES: 28.298

TAURO (Abril 21-Mayo 20)

Toma tus propias decisiones en cosas importantes sobre tu vida propia. En la economía empieza a proponerte cambios que necesitas realizar. En el terreno laboral tendrás algunos desacuerdos y esto puede traerte problemas, no dejes que esto afecte a la calidad de tu trabajo. CIFRAS SOLARES: 39.610

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21)

En el amor hoy es un buen día para demostrar a la persona que quieres, que podrías hacer cualquier cosa por ella. Si no tienes pareja tendrás la oportunidad de declararte a la persona que te gusta de una manera muy especial. En la familia no te dejes llevar por las discusiones que tienen solución. CIFRAS SOLARES:39.694

CANCER (Junio22-Julio22)

Tendrás un reencuentro con alguien que hace mucho que no ves, no pierdas el contacto de nuevo. En la economía no tengas miedo de usar algunos de tus ahorros si es necesario. En el terreno laboral podrías recibir una llamada de atención por no poner el esfuerzo suficiente a la hora de realizar tus tareas. CIFRAS SOLARES: 24.435

LEO (Julio 23-Ago. 22)

En el amor tienes que empezar a tomar decisiones importantes y dejar atrás un pasado que está marcando demasiado tus pasos. En la familia intenta realizar algo divertido a la hora de quedar o de realizar visitas, unas buenas risas siempre son bienvenidas. CIFRAS SOLARES:28.500

VIRGO (Ago. 23-Set. 22)

Intenta hacer las cosas más a tu manera durante este día. En la economía ten cuidado con los gastos, aunque no lo creas necesitas ahorrar un poco más de dinero. En el terreno laboral espera un día muy cansado pero en el que no debes de bajar el ritmo si no quieres hacer horas extra durante las próximos días. CIFRAS SOLARES: 38.548

LIBRA (Set 23-Oct. 22)

En el amor pueden surgir algunas complicaciones dentro de la pareja, vas a tener dudas sin antes intentar averiguar la verdad. En la familia no te entrometas demasiado en la vida personal de los demás. En la familia intenta visitarlos durante el día ya que llevas un tiempo sin tener un acercamiento con ellos. CIFRAS SOLARES: 11.438

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)

Descubrirás que alguien cercano te ha estado mintiendo y eso te afectará bastante, debes entender que ha tenido sus motivos para hacerlo. En la economía dale solución a los problemas y no esperes a que pase el tiempo y se solucionen solos. CIFRAS SOLARES: 18.176

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21)

En el terreno laboral si esperabas noticias sobre una renovación de contrato hoy las recibirás. En el amor en pareja se puede dar una discusión que podrías haber evitado poniendo un poco más atención al día a día, aprende de los errores y no seas orgullos@ si quieres mantener tu relación de pareja. CIFRAS SOLARES: 33.334

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20)

No dejes que comentarios de terceras personas afecten a tu día a día. En la economía espera los mejores resultados de los que vas a tener hoy. En el terreno laboral tendrás un buen comienzo del día y esto se mantendrá durante toda la jornada. CIFRAS SOLARES:17.177

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19)

En el amor es un día donde tu pareja y tú se sinceraran el uno al otro y descubrirán los planes de futuro de cada uno. Si no tienes pareja tienes que entender que no todo el mundo es perfecto ni tiene todas las cualidades que buscamos en una persona, aprende a aceptar esas pequeñas cosas. CIFRAS SOLARES: 16.145

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20)

Pensar cada día en el pasado solo retrasará tu progreso y te hará cometer nuevos errores. En la economía necesitarás esforzarte más si quieres lograr tu meta. En el terreno laboral está bien que compares trabajo con el de otros pero piensa que cada uno tiene su manera única y hacer sus tareas. CIFRAS SOLARES: 28.278