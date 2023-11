Consulta el horóscopo del lunes 13 de noviembre

ARIES (Marzo 21-Abril 20) En la economía movimientos muy importantes en tu cuenta que harán que las cosas te vayan mucho mejor. En el trabajo será una jornada muy rutinaria y sin ningún tipo de cambio, no estás acostumbrad@ a esta situación y eso hará que se haga algo largo llegar a la hora de terminar la jornada. CIFRAS SOLARES: 40-026

TAURO (Abril 21-Mayo 20) En el amor con tu pareja no habrá mucha comunicación entre vosotros, cada uno irá a lo suyo, deberías intentar conversar para arreglar esa situación. Con la familia estarás algo distante y sin ganas de ver a los tuyos, necesitas tu espacio. CIFRAS SOLARES: 09.004

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) En la economía todo está correcto hoy, no habrán grandes gastos que puedan preocuparte, las cosas te van muy bien. En el terreno laboral si no tienes trabajo hay una llamada de alguien que conoces desde hace tiempo que puede abrirte la puerta a un nuevo empleo. CIFRAS SOLARES: 43,876

CANCER (Junio22-Julio22) En el amor si no tienes pareja hay nuevos contactos con esa persona que te gusta, no habrá contacto físico pero si telefónico. Con la familia no habrá mucha comunicación entre vosotros, estarás algo distante. CIFRAS SOLARES: 46.630

LEO (Julio 23-Ago. 22)En la economía hay un ingreso que llegará hoy que te será muy útil para afrontar lo que resta de mes. En el terreno laboral te encontrarás mucho mejor después de unas jornadas algo difíciles, estarás muy activ@ y todo saldrá por fin como esperabas desde hace tiempo. CIFRAS SOLARES: 24.226

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) En el amor si no tienes pareja sigue siendo algo complicado la relación con esa persona que te gusta, estáis algo estancados. Con la familia arreglareis algún que otro momento tenso que hubo hace unos días, te quedarás mucho más tranquil@ después de hablar con los tuyos.CIFRAS SOLARES: 30.045

LIBRA (Set 23-Oct. 22) En la economía momento algo complicado, deberás intentar reducir aquellos gastos que no son necesarios para que todo vaya mejor. En el terreno laboral si no tienes trabajo nuevo contacto telefónico con una empresa importante, las cosas siguen su curso, hay nuevas y buenas noticias pronto. CIFRAS SOLARES: 05.555

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) En el amor si no tienes pareja está noche volverás a quedar con esa persona que te gusta, cada vez estás mucho más a gusto. Con la familia estarás muy atento a alguien muy cercano que no está pasando por su mejor momento, podrás ayudar mucho .CIFRAS SOLARES: 690.08

SAGITARIO (Nov. 22-Dic 21) En la economía buen momento para poderte dar un buen capricho con los tuyos, las cosas te van muy bien. En el terreno laboral será una jornada sin grandes cambios, te sentirás a gusto habrá mucha faena pero la sacarás sin ningún tipo de problema y con nota. CIFRAS SOLARES: 30.005

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) En el amor con tu pareja las cosas empiezan a arreglarse, podréis los dos de vuestra parte para que todo salga bien y adelante. Con la familia tiempo para estar con ellos y demostrarles todo lo que les puedes dar, hoy será un día muy emotivo con alguien muy cercano. CIFRAS SOLARES: 38.989

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) En la economía estarás muy pendiente de un recibo que no es exactamente lo que esperabas, deberás mirarlo si es correcto. En el trabajo tendrás una sensación algo extraña y estarás en algunos momentos fuera de lugar poco a poco conforme pase la jornada te irás encontrándote mucho mejor y saldrán las cosas bien. CIFRAS SOLARES: 47.522

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) En el amor con tu pareja día de reconciliación, con todo lo que eso conlleva, hay conversaciones muy importantes, todo se arregla. Con la familia tiempo para estar con ellos, sacarás tiempo de donde sea para estar juntos. CIFRAS SOLARES: 68.667