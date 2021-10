Consultá el horóscopo del lunes 18 de octubre

ARIES (Marzo 21-Abril 20) CIFRAS SOLARES:71-130 No intentes limitar tus capacidades, busca dentro de tu las respuestas que necesitas. Cuida mucho tu salud, te será de vital importancia para aquello que deseas emprender.

TAURO (Abril 21-Mayo 20) CIFRAS SOLARES: 15-327 Ten presente esto hoy: no pierdas de vista tu forma de ser, la humildad de tu alma. La voz de tu corazón debes escuchar, recuerda también poner en práctica el respeto a ti mismo y el valor por la vida.

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) CIFRAS SOLARES: 00-445 Hoy tratamos de ejercer un poco de tacto y diplomacia. Aún podrá expresar su punto de vista, con la ventaja adicional de que su audiencia seguirá hablándole una vez que lo haya hecho.

CANCER (Junio22-Julio22) CIFRAS SOLARES: 14-116 Tiendes a ser tu peor crítico, y hoy es más probable que seas así. Los recientes contratiempos en el trabajo podrían encontrarle abrigando dudas sobre sus propias capacidades. Sea objetivo sobre la situación.

LEO (Julio 23-Ago. 22) CIFRAS SOLARES:45-568 Quizás no lo hayas considerado, pero no hay razón para pensar que las cosas no te pueden pasar, pueden, solo prepárate para eso. El poder de hacer lo correcto está dentro de ti.

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) CIFRAS SOLARES:54-856 Podría haber un poco de confusión en tu mundo de hoy. Tratar de dar sentido a lo que está pasando puede no ser la tarea más fácil. El pensamiento racional puede no ser la mejor manera de encontrar la solución.

LIBRA (Set 23-Oct. 22) CIFRAS SOLARES:12-586 Es posible que esté mejor simplemente dejando que el problema se asiente por el momento y tratar con él más tarde cuando los hechos sean más claros. En el trabajo deja ir el control y el deseo de darle sentido a todo.

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) CIFRAS SOLARES:74-632 Tu salud ha estado brillando en las últimas semanas a pesar de que no te diste cuenta, pero hoy es probable que te sientas un poco mal. Esto es probablemente debido a nada más exótico que el estrés.

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) CIFRAS SOLARES:20-879 Momento oportuno para tomar una gran decisión. No hay razón para dudar de ti mismo, siempre y cuando seas prudente. Todo saldrá bien, pero debes ser tenaz y estar listo para todo.

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) CIFRAS SOLARES:42-896 Has estado trabajando duro y concentrándote en poco más, por lo que tu cuerpo ahora se está revelando. Necesitas un poco de descanso.

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) CIFRAS SOLARES:63-562 Atento a las llamadas del destino para el día de hoy, puede sorprenderte alguien que estabas esperando hace tiempo. Si no lo haces sal a buscarlo y haz algo completamente distinto a lo que haces siempre.

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) CIFRAS SOLARES:65-895 A medida que la economía mundial sigue su curso, no te sorprendas si estás rodeado de nuevas posibilidades de trabajo. Más de una oportunidad para aumentar tus ingresos podría surgir hoy.