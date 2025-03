Consultá el horóscopo del lunes 24 de marzo

ARIES (Marzo 21-Abril 20) CIFRAS SOLARES:22-333 Tu sentido práctico y sensatez hoy son invaluables. Aquellos que están cerca de usted pueden estar inquietos y molestos, y es posible que tenga que dirigirlos en la dirección correcta.

TAURO (Abril 21-Mayo 20) CIFRAS SOLARES:11-777 Lleve los asuntos más apremiantes hoy. Especialmente cuando se trata de temas románticos y necesidades emocionales. Tienes todos los datos que necesitas para hacer un punto válido.

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) CIFRAS SOLARES:23-541 Tus pensamientos pueden tener hoy una calidad de ensueño. Encontrarás que las cosas son menos estables que en los últimos días. No te desanimes por personas pesimistas.

CANCER (Junio 22-Julio 22) CIFRAS SOLARES:23-458 Levántate y toma acción. Las fuerzas pueden estar tirando de ti desde todos los ángulos, y tu desafío será mantener un equilibrio saludable entre todos ellos.

LEO (Julio 23-Ago. 22) CIFRAS SOLARES:19-411 Egos puede estar fuera de control hoy, lo que te hace preguntarte de qué se trata todo este alboroto. Dale a otras personas su espacio. Si la conversación se vuelve demasiado aburrida, solo sonríe y asiente.

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) CIFRAS SOLARES:12-231 tal vez te resulte difícil conectarte con alguien en un nivel profundo y significativo, así que solo libérate y diviértete. Adopte un enfoque más refinado y disciplinado de sus proyectos.

LIBRA (Set 23-Oct. 22) CIFRAS SOLARES:11-666 Adelante y actúa con confianza. Probablemente encontrará que está más estable y conectado a tierra en general, lo que le permite explorar y tomar más riesgos de los que normalmente tomaría.

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) CIFRAS SOLARES:23-111 Otras personas pueden demandarte. así que haz lo que puedas para complacer a la multitud. No exageres al pensar que necesitas ser alguien que no eres, y ciertamente no hagas nada que te haga sentir incómodo.

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) CIFRAS SOLARES:56-231 Puede haber tensión en el aire a medida que avanza su día. La fatiga sobrante de los últimos días está empezando a desgastarse.

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) CIFRAS SOLARES: 56-222 Hoy estarás ocupado. Sin embargo, aún puede terminar el día con su escritorio repleto de proyectos, no porque sea improductivo, sino porque es popular y su trabajo es valorado.

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) CIFRAS SOLARES:01-122 Puedes poner tu integridad bajo el microscopio hoy. Todos tenemos convicciones profundas que nunca dejaríamos de lado.

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) CIFRAS SOLARES:46-222 Intenta no ver lo negativo en todo hoy. Concéntrate en lo positivo. Recogerás señales sutiles de otros que pueden ser muy útiles a medida que recopila datos a lo largo del día.