Consulta el horóscopo del lunes 27 de marzo

ARIES (Marzo 21-Abril 20)

Quizás no es el momento para salir de la ciudad o para hacer una travesía muy grande y costosa, ya que podrían venir tiempos donde necesitarás que las finanzas estén seguras y firmes para hacer otras cosas importantes que se puedan dar más adelante. CIFRAS SOLARES: 27.767

TAURO (Abril 21-Mayo 20)

Te has interesado por alguien y hasta hoy no recibías respuesta de su parte, es probable que el día de hoy esta persona se acerque a ti y te entregue lo que hace tiempo estabas esperando de su parte, no es bueno que dejes pasar la oportunidad por orgullo. CIFRAS SOLARES: 09.043

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21)

Hace tiempo que dejaste de ver a alguien que tenías mucho interés, es probable que hoy tome contacto contigo nuevamente, pero no dejes que entre a tu vida si en verdad no tienes las ganas de volver a tratarle. CIFRAS SOLARES: 54.889

CANCER (Junio22-Julio22)

Si tienes una discusión con uno de tus padres el día de hoy es probable que tengas problemas para darle solución, no esperes más tiempo y recula un poco antes de decir cosas que no quieres. CIFRAS SOLARES: 38.443

LEO (Julio 23-Ago. 22)

Si tienes la intención de conocer a una nueva persona en tu vida es probable que tengas que hacer ciertos cambios en tu personalidad, no es bueno que siempre actúes de forma errática con las personas. CIFRAS SOLARES: 43.943

VIRGO (Ago. 23-Set. 22)

Cambios importantes para quienes están dispuestos a ver los verdaderos colores que nos ofrece la vida, no esperes mucho tiempo antes de comenzar a ver lo bueno que tiene el mundo para entregarte. CIFRAS SOLARES: 29.988

LIBRA (Set 23-Oct. 22)

Aprovecha este momento para pasar un buen momento junto a la persona que está a tu lado saliendo a comer a algún restaurante que no hayan visitado, a tomar algún trago exótico e incluso a bailar juntos. CIFRAS SOLARES: 32.412

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)

Es probable que no estés en un buen momento para amar y pese a que puedes oír el llamado del amor en tu vida, no tengas tiempo o ánimos para escucharle, si sientes que así debe ser. CIFRAS SOLARES: 77.778

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21)

No te fijes metas imposibles el día de hoy, piensa bien en lo que quieres y toma consciencia de las posibilidades que existen para poder conseguir lo que anhelas. CIFRAS SOLARES: 88.887

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20)

Es muy probable que te enteres de algún rumor que ande rondando en tu lugar de trabajo, no escuches, ni te involucres, especialmente si no es de tu incumbencia. CIFRAS SOLARES: 24.433

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19)

Estás en un momento ideal para explorar todo tu potencial y tus talentos. Expresarte de forma artística será un buen bálsamo para sanar cualquier incomodidad que se esté presentando en tu vida. CIFRAS SOLARES: 53.668

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20)

Escribir, pintar, cantar o tomar un taller de teatro como actividad extra te puede ayudar a estar más concentrado en tus labores diarias y también en tu vida afectiva. CIFRAS SOLARES: 52.786