Consultá el horóscopo del martes 12 de agosto

ARIES (Marzo 21-Abril 20): Hoy la suerte astral favorece la toma de decisiones rápidas y audaces en tu carrera o camino profesional. Confía plenamente en tu juicio y en tu instinto para avanzar. Las oportunidades laborales pueden ser fugaces, y tu capacidad para actuar con convicción te permitirá aprovecharlas al máximo. Números de la Suerte: 2, 11, 20

TAURO (Abril 21-Mayo 20): La fortuna está en la negociación de contratos, acuerdos o cualquier tipo de pacto. Revisa minuciosamente los detalles, sé firme en tus condiciones y busca un resultado que beneficie a todas las partes. Tu astucia y tu sensatez te permitirán cerrar tratos exitosos que impulsarán tu prosperidad. Números de la Suerte: 7, 16, 25

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Día de comunicaciones importantes y potencialmente decisivas. Un correo electrónico, una llamada telefónica o un mensaje clave pueden cambiar el rumbo de tu día o de un proyecto importante. Mantente atento, sé claro en tu expresión y prepárate para actuar según la información que recibas. Números de la Suerte: 1, 10, 19

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): La suerte brilla en la expresión sincera de tus sentimientos y en la comunicación desde el corazón. No temas mostrar tu vulnerabilidad o compartir lo que realmente sientes con tus seres queridos. La autenticidad emocional fortalecerá tus lazos y te traerá una profunda sensación de bienestar y conexión. Números de la Suerte: 6, 15, 24

LEO (Julio 23-Agosto 22): Tu liderazgo natural te abrirá puertas y atraerá oportunidades significativas. Dirige con confianza, inspira con tu carisma y no dudes en tomar la iniciativa. Las personas se sentirán atraídas por tu energía y tu visión, lo que te permitirá alcanzar tus metas y guiar a otros hacia el éxito. Números de la Suerte: 5, 14, 23

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): La fortuna astral se manifiesta en la eficiencia y el reconocimiento en tu trabajo o proyectos profesionales. Tu labor será valorada y tus esfuerzos serán notados. Es un día para brillar en tu desempeño, demostrar tu valía y cosechar los frutos de tu dedicación. El éxito profesional está al alcance de tu mano.Números de la Suerte: 9, 18, 27

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Hoy la suerte está en la armonía y la paz en tus relaciones personales más cercanas. Un buen entendimiento con tu pareja, amigos o familiares te brindará una profunda sensación de bienestar. Dedica tiempo a nutrir estos lazos, resolver cualquier pequeña fricción y disfrutar de la compañía de quienes amas. Números de la Suerte: 4, 13, 22

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): La suerte te impulsa a explorar tus finanzas "ocultas" o a buscar nuevas estrategias de inversión. Revisa tus activos, considera opciones alternativas o busca asesoramiento financiero. Un nuevo plan o una gestión más profunda de tus recursos pueden ser muy beneficiosos y revelarte oportunidades inesperadas. Números de la Suerte: 3, 12, 21

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): La fortuna te acompaña en la búsqueda de nuevas experiencias de aprendizaje y en la expansión de tus conocimientos. Inscríbete en un curso, lee sobre un tema que te apasione o explora una nueva habilidad. La mente abierta y la sed de saber te guiarán hacia oportunidades y crecimiento personal. Números de la Suerte: 8, 17, 26

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): La fortuna astral favorece el establecimiento de metas claras, realistas y alcanzables. Define con precisión lo que quieres lograr y traza un plan detallado para conseguirlo. Tu enfoque metódico y tu visión te permitirán avanzar con paso firme hacia el éxito y la realización de tus ambiciones. Números de la Suerte: 7, 16, 25

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Día de innovación y de pensar fuera de lo convencional en tus proyectos. Tu mente es un crisol de ideas originales; no temas proponer soluciones disruptivas o adoptar enfoques poco ortodoxos. La clave de tu suerte hoy está en tu capacidad para romper paradigmas y crear algo realmente nuevo. Números de la Suerte: 6, 15, 24

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): La suerte se esconde en la intuición que te guía en tus decisiones emocionales. Escucha atentamente tu voz interior, esas corazonadas o presentimientos que te indican el camino. Confía en tu sabiduría interna, ya que te llevará hacia las decisiones más acertadas y hacia una profunda paz emocional. Números de la Suerte: 5, 14, 23