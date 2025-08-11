¿A quién tentaron para ser el sucesor de Adrián Suar en la gerencia de El Trece?

El último año de la emisora del barrio de Constitución no fue el mejor en cuanto a competitividad y a los números que viene dejando el rating y con un alejamiento de la audiencia que empezó a preocupar mucho, se generaron algunos cambios en la pantalla. A fin de intentar revertir la situación y "capturar" gente que vuelva al canal del solcito, modificaron las tardes y las noches con nuevos programas, apuestas y reversiones de ciclos.

Darío Barassi volvió a la tarde, apostaron a un formato aggionardo de Guizo Kazcka en el prime time, sumaron a Mario Pergollini con un ciclo similar al que meses atrás hizo Sebastián Wainraich en la misma pantalla, agregaron a Carolina Pampita Ardohain como figura conductora en un formato que suele funcionar como Los 8 escalones y se está intentando todo.

Pero hay quienes están a cargo de la cúpula máxima de El 13 que consideran que lo de Adrián es un ciclo cerrado, de muchos años buenos y otros no tanto, pero que ya se encamina a un sucesor natural. Porque, además, Pablo Covedivilla estaría a un paso de la jubilación y Coco Fernández, el tercer brazo del actual liderazgo, tiene muchos compromisos con viajes.

EL NOMBRE MÁS FUERTE PARA REEMPLAZAR A SUAR

El 13 necesita si o sí conseguir un nombre fuerte que ocupe, en principio, la gerencia y que pueda ser una suerte de nueva cabeza de grupo para todo lo que significa la emisora. La idea es que quien ocupe el lugar de Adrián este elegido de cara a fin de año para que pueda ocupar su lugar ya a partir del 2026. Pero, claro, no es fácil conseguir una persona de la talla de Suar.

Y en esta precisa búsqueda es que surgió el nombre de Alejandro Borenztein, exmarido de Viviana Canosa, hombre de los medios de comunicación, que ya tuvo una experiencia breve al frente de América y que sabe de televisión. Lo tentaron, lo están "midiendo" a ver si podría hacerse cargo de ese rol considerando que es la mano derecha de Pergolini y Diego Gebel, hes del canal. los otros 2 productores de Otro día perdido, el programa de las noches del canal.