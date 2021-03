ARIES (Marzo 21-Abril 20)

En el terreno laboral necesitas hacer algún cambio en tu forma de trabajar, usa tus habilidades. En el amor debes de dejarte guiar un poco más y dejarte querer tanto si tienes pareja como si estás conociendo a alguien nuevo, no te cierres tanto y mantén una mente más positiva. CIFRAS SOLARES: 24.245

TAURO (Abril 21-Mayo 20)

No debes de mirar al pasado de manera triste sino como una manera de aprender para el futuro. En la economía un familiar te ayudará con un gasto, asegúrate de devolvérselo pronto. Es un buen día para disfrutar de la familia y de todo el cariño que nos aportan siempre. CIFRAS SOLARES: 73.774

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21)

No debes de mirar al pasado de manera triste sino como una manera de aprender para el futuro. En la economía un familiar te ayudará con un gasto, asegúrate de devolvérselo pronto. En el terreno laboral debes de participar más en importantes reuniones, no te mantengas siempre al margen si quieres escalar en tu trabajo. CIFRAS SOLARES: 38.564

CANCER (Junio22-Julio22)

En el amor si llevas en pareja mucho tiempo vais a empezar a conseguir cosas importantes a partir de ahora. Si no tienes pareja no intentes apresurar demasiado las cosas cuando conozcas a una persona nueva, este es el motivo por el cual se alejan demasiado pronto.CIFRAS SOLARES: 39.876

LEO (Julio 23-Ago. 22)

Estás demasiado pendiente del pasado y eso te va a traer problemas en presente y futuro. En la economía un dinero que invertiste te dará buenos resultados hoy. En el terreno laboral podrías cometer fallos y errores importantes, necesitas tener más concentración durante el día. CIFRAS SOLARES: 38.854

VIRGO (Ago. 23-Set. 22)

En el amor no dejes que el mismo problema que tuviste hace poco con tu pareja vuelve a interferir en la relación, deberías de haber aprendido ya la lección. En la familia habrá gente molesta ya que últimamente estás demasiado despegado de ellos, hoy te harán saber su descontento. CIFRAS SOLARES: 28.248

LIBRA (Set 23-Oct. 22)

Alguien te pedirá favor durante el día, no dejes de ayudarle ya que pronto necesitarás también un favor de su parte. En la economía no será uno de los días más fuertes del mes pero conseguirás pasarlo adecuadamente. En el terreno laboral opta por seguir tu trabajo y no guiarte por nada hecho por los demás. CIFRAS SOLARES: 25.543

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)

En el amor la pareja necesita un poco más de tiempo a solas, intenta crear una situación para ello. Si no tienes pareja una amistad te hará una propuesta para ayudarte a conocer gente nueva, acepta ya que será divertido. CIFRAS SOLARES: 42.560

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21)

Deberás de enfrentarte a uno de tus miedos, sé fuerte y conseguirás superarlo. En la economía necesitas de empezar a tener las prioridades más claras. En el terreno laboral si te encuentras en una especie de estancamiento solo debes mirar todo lo que has conseguido hasta ahora, tienes capacidades para lograr grandes cosas. CIFRAS SOLARES: 19.431

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20)

En el amor tendrás la oportunidad de conocer a alguien que anteriormente ya te hizo una invitación, no vuelvas a rechazarle. En la familia recibirás una llamada importante, estate atent@. CIFRAS SOLARES: 12.121

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19)

Necesitas hacer cambios en tu vida pero estás mirando en la dirección incorrecta. En la economía no dejes ayudar a quien lo necesite si tienes los medios, sobre todo si es una amistad cercana. En el terreno laboral no pienses en el trabajo más allá de tus obligaciones, necesitas más tiempo de relajación. CIFRAS SOLARES: 39.405

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20)

En el amor te encontrarás con alguien que interponerse en tu relación de pareja, tendrás la oportunidad de demostrarle nuestro vínculo es más fuerte que eso. En la familia será un día muy completo y que aprovecharas al máximo. CIFRAS SOLARES: 30.954