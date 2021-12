Consulta el horóscopo del miércoles 22 de diciembre

ARIES (Marzo 21-Abril 20)

Comenzaras el día con fuerza y harás planes inesperados, estarás enérgico y lo aprovecharás para disfrutar al máximo del día. En el tema económico todo estará bien aunque no deberás hacer más gastos de lo habitual porque podrías sentirte desestabilizado. CIFRAS SOLARES: 49.654

TAURO (Abril 21-Mayo 20)

En el ámbito laboral habrás tenido recientemente un pequeño enfrentamiento pero preferirás que todo quede atrás, hablarás con tu compañero y solucionaréis el tema. En el amor si tienes pareja no estarás del todo convencido de los sentimientos de la otra persona. CIFRAS SOLARES: 40.765

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21)

Empezarás el día bastante decaído pero los consejos de alguien mayor que conoces te harán abrir los ojos y ver las cosas de una manera más positiva. En el tema económico estarás en un pequeño bache pero bastará con gastar lo necesario y guardar todo lo que puedas. CIFRAS SOLARES: 53.535

CANCER (Junio22-Julio22)

En el ámbito laboral vas a querer avanzar pero los cambios serán lentos, no te desesperes porque eres bueno en lo tuyo y lo conseguirás. En el amor si hace poco que has terminado con una relación deberás tener las ideas muy claras para no recaer. CIFRAS SOLARES: 69.765

LEO (Julio 23-Ago. 22)

Será tu día de fiesta y harás muchos movimientos, pasarás un día agotador pero estarás contento. En el tema económico tendrás una buena estabilidad y seguramente hagas algún gasto de más fuera de lo previsto que no te cause problema.CIFRAS SOLARES: 53.987

VIRGO (Ago. 23-Set. 22)

En lo que se refiere al ámbito laboral recordarás una reciente conversación que tuviste con tu superior y estarás dispuesto a dar tu brazo a torcer si cumplen con las condiciones que te propusieron. En el amor, si estás conociendo a alguien será el momento de expresarle lo que sientes. CIFRAS SOLARES: 61.645

LIBRA (Set 23-Oct. 22)

Hoy estarás más sensible de lo normal y te apetecerá recordar tiempos pasados, te sentirás bien rodeado de los tuyos. En el tema económico será necesario que no hagas gastos fuera de lo habitual, tendrás unos pagos pendientes que se te podrían acumular. CIFRAS SOLARES: 28.569

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)

En el ámbito laboral tendrás muchos proyectos en mente y estarás buscando el mejor momento para llevar a cabo tus ideas y poner en marcha todo aquello que deseas. En el amor si tienes pareja tendréis una conversación que determinará el rumbo de la relación. CIFRAS SOLARES: 57.654

SAGITARIO (Nov. 22-Dic 21)

Hoy te dirán algo que no será de tu agrado y no pararás de darle vueltas al asunto, será mejor que intentes no pensar en ello. En el tema económico deberás revisar tus cuentas, tendrás que adelantar unos pagos y será mejor que antes de hacerlo controles todos los movimientos. CIFRAS SOLARES: 40.887

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20)

En el ámbito laboral posiblemente uno de los responsables te haga firmar un papel, no te preocupes porque sólo será un control rutinario necesario para ellos. En el amor si tienes pareja todo estará bien, tendrás una complicidad indudable y estarás muy a gusto. CIFRAS SOLARES: 56.763

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19)

Hoy será un día de tomar decisiones importantes y determinantes para ti, no te dejes llevar por lo que te diga la gente y guíate por tu pensamiento. En el tema económico tendrás entradas de dinero extras que te vendrán bien para llevar al día todos tus pagos, debes estar orgulloso por ello.CIFRAS SOLARES: 15.515

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20)

En el ámbito laboral estarás empezando a ver las recompensas de todos tus esfuerzos y te sentirás valorado dentro de tu trabajo. En el amor si no tienes pareja posiblemente te pase algo que nunca habías pensado, alguien por una red social te llamará la atención. CIFRAS SOLARES: 24.422