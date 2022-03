Consulta el horóscopo del miércoles 23 de marzo

ARIES (Marzo 21-Abril 20)

Una persona que está pendiente de ti te dará una última oportunidad para salir con ella, no te lo dirá de esa forma, pero podrás verlo o leerlo en su forma de decírtelo, piensa bien si vas a decir que no, podrías arrepentirte mañana de la decisión y ya será tarde para recuperar el contacto. CIFRAS SOLARES: 13.100

TAURO (Abril 21-Mayo 20)

En el amor, los solteros están viendo muchas oportunidades, pero no tomando una decisión sería por ninguna de ellas, no hagas de esto un estilo de vida, es mejor dedicarle tiempo a una sola persona. CIFRAS SOLARES: 14.101

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21)

Buen día para Géminis, están en un momento laboral y estudiantil muy bueno, por lo que si se ven enfrentados a una prueba difícil, podrán sortear el asunto sin mayores dificultades. CIFRAS SOLARES: 15.102

CANCER (Junio22-Julio22)

Excelente oportunidad para Cáncer, deberás demostrar que puedes tomar decisiones fuertes e importantes en tu trabajo y en tu hogar, no dejes de hacerlo, no temas a lo que pueda suceder. CIFRAS SOLARES: 16.103

LEO (Julio 23-Ago. 22)

Hoy te darán una noticia que te dejará pensando en la vida y en las consecuencias de los actos. No dejes que esto te pase a ti, si la persona anterior no te supo valorar como debía, entonces no vale la pena seguir pensando en su regreso. CIFRAS SOLARES: 17.104

VIRGO (Ago. 23-Set. 22)

Los problemas en la pareja derivarán en preocupaciones que podrían dejarte un tanto cansado, lo que no significa que tengas que dejar tu estado físico, ni tampoco comer en demasía. Si tienes la posibilidad de salir de paseo durante un fin de semana a algún lugar en medio de la naturaleza, hazlo sin dudar. CIFRAS SOLARES: 18.500

LIBRA (Set 23-Oct. 22)

Excelente momento en la salud, por lo que puedes relajarte un poco y hacer alguna actividad que estabas posponiendo porque quizás no te estabas sintiendo en óptimas condiciones durante los meses anteriores. Quienes tengan que estar más cercanos a alguna persona enferma deberán siempre tomar los resguardos posibles. CIFRAS SOLARES: 19.105

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)

Las metas que quieres lograr se ven aún lejanas, pero estás avanzando de a poco, por lo que si sientes que quieres apresurar el paso o que vas demasiado lento, tienes que comenzar a calmarte un poco, no todo debes tomarlo con tanta prisa, es buen momento para estar tranquilo y para poner una pausa a la carrera que estás corriendo. CIFRAS SOLARES: 20.106

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21)

No eres infalible, por lo que también debes darte permiso para errar y para defraudar a algunas personas, no eres perfecto y los otros deben saberlo. Cuando sientas que el mundo comienza a consumirte, entonces tienes que sentarte un poco y pensar bien las cosas. CIFRAS SOLARES: 20.107

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20)

Un sacrificio por amor siempre será bueno, cuando perdemos la capacidad de dejar cosas de lado por la persona que amamos, entonces vamos por un mal camino dentro de la relación, quien ama no teme, quien ama no se aferra a lo que no necesita y a lo que no hace bien a la relación, por lo que si debes dejar algo que no es realmente importante de lado para asegurar el beneficio de tu relación, hazlo sin dudar. CIFRAS SOLARES: 21.108

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19)

El trabajo se encuentra estable, también el dinero, por lo que este día es propicio para realizar algún viaje que hayas estado planeando o ideando hace tiempo, si lo haces en pareja será mucho mejor, con amigos también es una buena idea. CIFRAS SOLARES: 22.109

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20)

No es bueno que sigas pensando en éxitos pasados, si se vienen a tu mente durante el mes los logros que tuviste y que ahora ya no son iguales, deja ir todo eso, concéntrate en lo que tienes ahora y lo que quieres conseguir más adelante. Si buscas trabajo, los días 6 y 16 son los mejores días para ir a una entrevista, aprovecha todas tus dotes comunicacionales para ese momento. CIFRAS SOLARES: 30.130