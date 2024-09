Consulta el horóscopo del miércoles 25 de septiembre

ARIES (Marzo 21-Abril 20)

Vas a tener que solucionar un problema de dinero porque la plata no va a entrar como lo esperabas, deberás esperar unas semanas. Un viaje va a permitirte volver a ver una persona que creías fuera del país pero que regresó sin avisarte; la sorpresa será grande y placentera. CIFRAS SOLARES: 92.929

TAURO (Abril 21-Mayo 20)

Te preocupa siempre tu apariencia, tenés miedo de envejecer o por lo menos aparentar más que tu edad; si realmente esto bloquea tu vida, podes recurrir a la cirugía plástica, hacen milagros los galenos. Mientras tanto podés adelgazar, eso te rejuvenecerá ya un poco. CIFRAS SOLARES: 54.600

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21)

Nunca es bueno cerrar los ojos para no ver la realidad, mejor reaccionar. Algo no anda bien en tu vida afectiva, la mejor solución es hacer frente a los acontecimientos y encontrar una solución que no dañaría a nadie. Tu hígado es sensible al alcohol, no abuses. CIFRAS SOLARES: 77.887

CANCER (Junio22-Julio22)

Después de la incertidumbre en el trabajo va a llegar la tranquilidad. Las satisfacciones van a aumentar y tus ganancias también. Los astros indican igualmente que tu vida amorosa va a volverse más feliz. Una persona deseada que te ignoraba va a hacerte caso. CIFRAS SOLARES: 16.622

LEO (Julio 23-Ago. 22)

Hay una persona que se gusta de ti pero no la crees, piensas que se interesa en ti por tu situación económica y no por amor. Te equivoques. Comienzo de semana difícil en el trabajo, no tenés ganas de hacer esfuerzos; por lo tanto es necesario para ascender como lo quieres. CIFRAS SOLARES: 58.843

VIRGO (Ago. 23-Set. 22)

Cuidas más tu intimidad, no debes permitir que los demás te invaden o pongan la nariz en tu vida privada, la armonía actual del hogar es buena y tiene que seguir así. Un poco de sobrecarga de trabajo va a provocar dolores de cabeza y si no te cuides tendrás que descansar. CIFRAS SOLARES: 90.907

LIBRA (Set 23-Oct. 22)

Tenés muchas ventajas sobre tus colegas para lograr al éxito en sus tareas. Podes tomar iniciativas importantes, empezar una nueva actividad, crear tu propio negocio, el ámbito astral es propicio. Pero tenés que hacerlo rápido, sin reflexionar demasiado. CIFRAS SOLARES: 53.535

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)

Buen día para progresar en una nueva relación sentimental, el planeta Venus, símbolo del amor, te sostiene. Además este planeta va a procurarte mucho atractivo; pero cuidado, no sería bueno mantener varias relaciones al mismo momento, hay riesgos de problemas. CIFRAS SOLARES: 65.800

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21)

Es el buen momento para valorar tu capacidad, tus competencias. Cualquier desafió se revelará beneficioso para ti, inclusive podes tomar unos riesgos los astros indican que los resultados estarán a la altura de tus emprendimientos. Cuida tus dientes, consultas. CIFRAS SOLARES: 84.538

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20)

El día no parece apropiado para arriesgarse en una inversión especulativa, podrías perder mucho dinero. Si realmente quieres invertir unos ahorros, sería preferible esperar un ámbito astral más propicio y en su caso elegir de poner su plata en bienes raíces. CIFRAS SOLARES: 22.663

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19)

Hoy evitar las discusiones de dinero, que sea en el trabajo como en familia, no te resultaría bien. Vida sentimental agitada para los nacidos a finales del signo, después del 10 de Febrero. Tenés una sobre carga de energía que tendría que gastar asciendo más deportes. CIFRAS SOLARES: 40.986

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20)

Ligero malestar en las relaciones amorosas en este primer día de la semana. Puede ser que tenés demasiado exigencias. Piénsalo, una pareja se maneja a dos no en solitario, entonces tendrías que ser menos egoísta. Recibirás una propuesta laboral que te conviene. CIFRAS SOLARES: 12.127