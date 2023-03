Consulta el horóscopo del sábado 18 de marzo

ARIES (Marzo 21-Abril 20)

Se abre una nueva posibilidad de crecimiento, no la desperdicies, ni tengas miedo a tomar el riesgo de cambiar. Escucha atentamente a tu corazón y podrás encontrar la respuesta, sabes bien lo que quieres. CIFRAS SOLARES: 54.765

TAURO (Abril 21-Mayo 20)

Sentirse incomprendido por las personas que nos rodean es algo muy común y todos hemos pasado por ello. No por eso vas a dejar que eso te haga decaer, ya que muchas veces esta sensación se encuentra dentro de tu cabeza. CIFRAS SOLARES: 31.686

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21)

No dejes de lado a tu familia para estar más con tus amigos, no dejes de lado a tus amigos para estar más en el trabajo, no dejes de lado a tu pareja para pasar más tiempo con tu familia, se trata de equilibrio y debes ponerlo en práctica. CIFRAS SOLARES: 54.889

CANCER (Junio22-Julio22)

Una persona necesitará de toda tu ayuda el día de hoy y no podrás negarte, ya que esto te ayudará a sentirte mucho mejor al ver los buenos resultados de tu colaboración.

No te cierres a esa persona que está buscándote, date el tiempo para conocerla. CIFRAS SOLARES: 12.345

LEO (Julio 23-Ago. 22)

Estás muy enamorado pero no puedes concretar la relación porque tu pareja tiene problemas difíciles de solucionar. Probablemente la persona que amas esté casada o tenga algún tipo de compromiso sentimental. Te ha pedido que esperes, pero llevas esperando un tiempo y la paciencia se te está agotando. CIFRAS SOLARES: 38.567

VIRGO (Ago. 23-Set. 22)

Tomarte la vida con tranquilidad es el mejor consejo para el día de hoy, ya que vienen momentos de estrés más adelante, por lo que estar bien descansado puede ayudarte a sortearlos con mayor facilidad. CIFRAS SOLARES: 54.605

LIBRA (Set 23-Oct. 22)

La ansiedad no es una buena compañera cuando estás en etapa de conquista, por lo que debes tratar de calmarte y conocer bien a esa persona antes de formalizar algo. Ir al cine solo puede ser un buen panorama el día de hoy, no te arrepentirás. CIFRAS SOLARES: 58.670

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)

Haz una visita a tus padres si es que vives en la misma ciudad; recuerda que no estarán para siempre a tu lado. Compartir con tus compañeros de trabajo de forma amena será la mejor manera de fortalecer las relaciones laborales. CIFRAS SOLARES: 44-765

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21)

Si estás pensando en pedir un aumento de sueldo, el lunes es el día para hacerlo: atrévete. CIFRAS SOLARES: 87.989

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20)

La unión de la pareja es fuerte, por lo que hoy debes demostrar todo el amor que sientas por el ser amado. Si te interesa una persona, no dejes de decirlo, lo peor que puede pasar es quedar como amigos. CIFRAS SOLARES: 76.788

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19)

Recibirás una invitación de un amigo. Date la oportunidad de salir y disfrutar junto a él o ella, ya que puede estar necesitando de tu consejo o simplemente que escuches lo que quiere contarte. CIFRAS SOLARES: 52.969

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20)

Será un buen día para estar con la pareja, pero si te dice que necesita estar a solas, no ejerzas presión. Todos necesitamos tiempo para meditar en solitario, por lo que aprovecha este momento para echar una mirada a lo que quieres en tu vida. CIFRAS SOLARES: 45.543