Si tienes hijos, es probable que tengas problemas con uno de ellos, todo a causa de su conducta, encuentra formas nuevas para enseñarle. Un momento un tanto tenso para quienes estén en un compromiso de pareja, es probable que tengas que enfrentar un poco de cansancio en la relación. CIFRAS SOLARES: 77.707

TAURO (Abril 21-Mayo 20)

Una persona que quieres te dará una noticia muy alegre sobre su vida. Una herencia o un dinero adeudado podría resolverse el día de hoy y recibirás ese dinero, úsalo para un proyecto que viene dando vueltas en tu cabeza hace bastante tiempo, no lo malgastes en cosas innecesarias. CIFRAS SOLARES: 78.708

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21)

Hay que tener en cuenta que las consecuencias de nuestros actos siempre estarán presentes y que no podemos evitarlas, intenta hacer lo mejor que puedas para que estas consecuencias resulten siempre provechosas para ti. Si sientes la necesidad de cambiar el camino de vida que llevas, siempre estás a tiempo. CIFRAS SOLARES: 79.709

CANCER (Junio22-Julio22)

Tienes la fortuna de tener una buena familia apoyándote, no dejes de agradecerles el día de hoy todo lo que han hecho por ti, si necesitan apoyo de cualquier tipo, entrégales tú también lo que se merecen. CIFRAS SOLARES: 80.800

LEO (Julio 23-Ago. 22)

Necesitas encontrar respuestas a una situación engorrosa que estás viviendo en el trabajo, no se trata de una discusión ni una pelea con alguien de ese lugar, es algo que va hacia tu interior, i no te sientes a gusto con lo que estás realizando, siempre puedes cambiar de giro. CIFRAS SOLARES: 81.801

VIRGO (Ago. 23-Set. 22)

Tienes todo de tu parte para volver a amar, pero estás cayendo en un error al fijarte solo en los defectos de una persona más que en sus virtudes, comienza a mirar con el corazón y no tanto con tus ojos .CIFRAS SOLARES: 82.802

LIBRA (Set 23-Oct. 22)

Una noticia agradable sobre un dinero que solicitaste llegará el día de hoy, disfruta el momento y comienza a pensar en la inversión que realizarás. Mejorarás poniendo más esfuerzo en tus obligaciones. CIFRAS SOLARES: 41.117

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)

El amor está en duda, puede que estés entre dos personas y no sepas por cual decidir, no cometas una injusticia y se siempre verdadero con las personas que veas o con quienes te involucras de manera íntima, no puedes jugar con los sentimientos de los demás CIFRAS SOLARES: 23.428

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21)

Sagitario está en un excelente momento para comenzar a tomar decisiones importantes en su camino. Necesitas comenzar a mejorar tu forma de hablar y tu escritura, lee más en tus ratos libres. CIFRAS SOLARES: 84.804

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20)

Tienes un día para disfrutar y para pasar tiempo agradable con la gente que más te quiere, puede ser una buena jornada para la amistad y para comenzar a conocer gente de diversos mundos, te ofrecerán un proyecto muy bueno. CIFRAS SOLARES: 85.805

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19)

Si sucede algún hecho desagradable en el trabajo el día de hoy, no entres en conflicto con nadie, ni tampoco te involucres en una situación de otros donde no tienes mucho que hacer, podrías resultar siendo sindicado como el culpable de la situación. CIFRAS SOLARES: 86.806

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20)

Tienes la habilidad necesaria para realizar un trabajo que alguien te pedirá, no se trata de algo complicado, por lo que date el tiempo de hacerlo, podrás generar un ingreso extra. Posibilidad de volver a hacer de tu trabajo algo entretenido donde puedes tener no solo realización personal, sino también disfrutar de lo que haces. CIFRAS SOLARES: 87.807