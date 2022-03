Consulta el horóscopo del sábado 26 de marzo

ARIES (Marzo 21-Abril 20)

Un momento no muy bueno para el amor en la vida de Escorpio, es probable que las tareas que tengas que cumplir te tomen bastante tiempo, por lo que será muy importante que hagas algunos cambios en tu rutina para que puedas cumplir también con tus obligaciones como pareja, si es que tienes a alguien claro estás. CIFRAS SOLARES: 09.900

TAURO (Abril 21-Mayo 20)

Las personas que estén solteras deberán dejar de lado la conquista por un tiempo, es momento de que te concentres en otras cosas además del conocer nuevas personas, si no te encuentras en algún comienzo de una relación, entonces deberás poner un alto y dejar el amor para un tiempo más. CIFRAS SOLARES: 76.765

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21)

Durante todo este momento se ha dicho que será un mes bastante agitado, lo que es verdad, ya que será el trabajo el que tome gran parte de tu vida y será el motor fundamental de vida para ti. Tienes que hacer algo eso sí para poder pasar bien por este momento, ya que probablemente no tendrás todas las herramientas para hacer todo por ti mismo. CIFRAS SOLARES: 60.006

CANCER (Junio22-Julio22)

El dinero no será motivo de preocupación para nada, por lo que podrás dormir tranquilo sabiendo que recibirás también grandes ganancias como resultado del tiempo que estás invirtiendo. CIFRAS SOLARES: 59.978

LEO (Julio 23-Ago. 22)

Afortunadamente la salud te acompañará bien durante este periodo, por lo que podrías considerar que tienes algo de suerte, lo cierto es que una vez que finalices el día si necesitarás tomarte un merecido descanso para recuperar energías, un lugar cercano a la playa o unos días en el campo vendrán muy bien. CIFRAS SOLARES: 54.089

VIRGO (Ago. 23-Set. 22)

Debes comenzar a tomar decisiones, ya que este día trata sobre las prioridades que tenemos en la vida y a las cosas que le ponemos mucho más énfasis que a otras, siempre debemos hacer este tipo de decisiones en nuestro camino, lo bueno es que por cada cosa que dejamos de lado, ganaremos mucho más en otra. CIFRAS SOLARES: 48.634

LIBRA (Set 23-Oct. 22)

El amor siempre es un punto donde debemos poner nuestra atención, sobre todo si tenemos una relación, Las únicas cuando el amor puede ser algo que podemos dejar para más adelante es cuando nos encontramos solos y no ha llegado nadie a nuestra vida, pero la idea es nunca aplazarlo por demasiado tiempo. CIFRAS SOLARES: 94.934

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)

Es momento de comenzar a dar mayor prioridad a la pareja, la persona que ha estado a tu lado en los tiempos difíciles merece tu atención, por eso tienes que hacer todo lo posible por satisfacer sus necesidades de atención y tiempo. Con Tu pareja de diez, por lo que será bueno que seas capaz de hacer algunos sacrificios y entregarle toda tu atención. CIFRAS SOLARES: 34.765

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21)

Momentos de ajuste y de tomar algunas decisiones importantes en el trabajo y las obligaciones, pero tienes que enfocarte mucho más en algunos objetivos y no necesariamente en todos, ya que es muy probable que tengas la mente en muchas partes y esto no está haciendo algo bueno para ti, ya que no estás sacando el máximo de provecho de un área en particular. CIFRAS SOLARES: 30.345

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20)

La salud es otra de las áreas de nuestra vida que no podemos patear para más adelante, ya que sin ella no podemos realizar ninguna de las anteriores, es fundamental entonces que te des un espacio para poder encontrar un momento donde le pongas atención a tu estado de salud en general. CIFRAS SOLARES: 20.020

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19)

Acuario viene con una carga laboral y mental bastante grande para este mes, por lo que será de suma importancia que te des espacios de descanso, sobre todo a mitad del día, donde podrías sentir que estás teniendo una especie de agotamiento muy grande y que te está deteniendo de cumplir bien en otras áreas donde deberías estar experimentando mucho más. CIFRAS SOLARES: 56.430.

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20)

Es normal que tengas deseos de explorar en otros ámbitos de tu vida que quizás tienes un poco abandonados, por lo que volver a practicar ese deporte que te gustaba o retomar un hobby que realizabas antiguamente será de mucha ayuda. El amor viene bastante positivo, sobre todo para quienes han estado con algunos problemas en los meses pasados. CIFRAS SOLARES: 37.765