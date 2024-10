Consultá el horóscopo del sábado 5 de octubre

ARIES (Marzo 21-Abril 20) En el amor necesitas cambiar un poco tu actitud a la hora de encontrar a alguien, será algo clave si quieres tener una nueva relación de pareja. En la familia algunas decisiones debes tomar las en conjunto, consulta primero y no hagas lo que tú creas conveniente sí afecta a más personas a la vez. CIFRAS SOLARES: 25.543

TAURO (Abril 21-Mayo 20) Intenta buscar un poco más de tiempo para tus hobbies. En la economía si tienes algún gasto compartido necesitas hablar sobre los últimos pagos atrasados, no te quedes callad@ aunque sea alguien de confianza para ti. CIFRAS SOLARES:39.980

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) En el terreno laboral no te sientas superado por gente nueva que acaba de entrar en la empresa, no van a sustituirte. En el amor si no tienes pareja necesitarás esperar un poco más de tiempo y aclarar bien tus emociones antes de que vuelvas a encontrar una persona adecuada para ti. En la familia no esperes a que los problemas se solucionen solos. CIFRAS SOLARES:49.697

CANCER (Junio 22-Julio 22)Toma decisiones por ti mismo, sin esperar la ayuda de nadie. En la economía evita los excesos sobre todo en temas relacionados con juegos de azar, te llevarás una sorpresa desagradable. En el terreno laboral no dejes de progresar porque otros se pongan en tu camino, haz que esto te sirva de impulso para demostrar que vales para tu trabajo. CIFRAS SOLARES:24.543

LEO (Julio 23-Ago. 22) En el amor no tengas miedo de experimentar cosas nuevas con tu pareja, debéis de divertiros más cuando estáis juntos. Si no tienes pareja no te permitas perder la oportunidad de conocer a alguien nuevo durante este día, no tengas vergüenza a la hora de entablar conversaciones. CIFRAS SOLARES:38.376

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) Tendrás las cosas muy claras durante este día y eso ayudará en tu progreso en varios aspectos de tu vida. En la economía seguirás esperando un dinero que no llega y ahora mismo empiezas a necesitar, no te quedes parad@ e intenta buscar una manera de recuperar esta cantidad que te deben CIFRAS SOLARES:25.555

LIBRA (Set 23-Oct. 22) En el terreno laboral sufrirás un pequeño retraso la vara de adaptarte a cosas nuevas que van a enseñarte durante el día, presta más atención. En el amor alguien te ha estado insistiendo últimamente para tener algo contigo, si no es lo que necesitas ahora házselo saber adecuadamente. CIFRAS SOLARES:21.231

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) Tendrás la oportunidad estrechar lazos con una persona que has conocido hace poco. En la economía tienes que estar un poco más alerta si no quieres perder dinero en algo que no deberías. En el trabajo te darás cuenta de qué en ciertas tareas necesitas el apoyo de los demás, aprende a trabajar más en equipo. CIFRAS SOLARES:42.487

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) En el amor empezarás a tener sentimientos por una persona e intentaras negarlos desde un principio, no puedes elegir de quién te enamoras. En la familia si aún vives con ellos empezarás a sentirte agobiad@, es el momento de tomar tu propio camino. CIFRAS SOLARES:43.650

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) En la economía de momento no habrá esos cambios que esperabas desde hace unos días, el ingreso no se hará efectivo hoy. En el terreno laboral si no tienes trabajo las cosas siguen su curso y cada vez estás más cerca de conseguir ese empleo. CIFRAS SOLARES: 37.548

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) En el amor con tu pareja después de unos días algo complicados la tranquilidad vuelve a vuestra relación, no habrá mucha comunicación pero tampoco ningún tipo de discusión o malentendido. Con la familia estarás en contacto permanente con los tuyos, las cosas están muy bien entre vosotros. CIFRAS SOLARES: 28.409

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) En la economía todo estará correcto hoy, no tendrás ningún tipo de gasto importante que pueda preocuparte. En el trabajo hay cambios importantes que buscabas desde hace tiempo, las conversaciones siguen avanzando para esa mejora de contrato que esperabas. CIFRAS SOLARES:39.500