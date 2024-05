Consulta el horóscopo del viernes 10 de mayo

ARIES (Marzo 21-Abril 20)

Hoy la suerte no está de tu lado, así que mejor no realices ninguna inversión o perderás más de lo que puedas ganar. Por otro lado, es momento de felicitarte, empezarás a ver los resultados reflejados de tus esfuerzos para mantenerte en un peso perfecto. Celebra tus logros de una forma especial. CIFRAS SOLARES: 33,565

TAURO (Abril 21-Mayo 20)

El hielo se está empezando a fundir en las capas más altas de las montañas y también en tu corazón Tauro. Tienes la oportunidad de empezar a pensar en plural no la desaproveches, lucha por tus sueño. En el trabajo, disfrutarás de una etapa muy prospera en la que se sucederán las felicitaciones. CIFRAS SOLARES: 77.665

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21)

Es un buen momento para arreglar ciertos desordenes emocionales Géminis, con un poco de chocolate y buena compañía todo tiene solución. Tendrás que hacer frente a importante desafíos profesionales que te pueden generar muchos dolores de cabeza pero también alegrías destacable. CIFRAS SOLARES: 88.453

CANCER (Junio22-Julio22)

Estás en un ciclo perfecto para poner cara y ojos a esa persona con la que siempre has soñado. Cáncer, dispones de un dinero extra que has ido ahorrando y que te dará la oportunidad de que te cuides un poco más. Ponte muy guapa y sal en busca de esa persona que te hará sentir la más especial del mundo. CIFRAS SOLARES: 98.678

LEO (Julio 23-Agosto 22)

Conocerás a alguien que no te convendrá demasiado, uno más a la lista negra que solo quieren pasar un buen rato o aprovecharse de tu buena fe. Últimamente tienes un imán que los atrae por completo, es mejor deshacerse de este tipo de energía, un baño con agua y sal disolverá las malas vibraciones. CIFRAS SOLARES: 55.878

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22)

Hoy conseguirás tener la atención de esa persona que te interesa, será una conversación casual pero te servirá para conocerle un poco más. Te sentirás como en una nube, pon los pies en el suelo y vuelve a la realidad, no te dejes encandilar. Sabes que siempre te ocurre lo mismo, después te desengañas cuando no es como esperabas. CIFRAS SOLARES: 09.700

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22)

La amistad es una de tus piedras preciosas, las cuidas, miras y mimas. Si no tienes pareja podrás disfrutar de esas personas, pero cuidado, te enamoras con facilidad y puedes tener algún que otro malentendido. Pon el punto sobre la i antes de que sea demasiado tarde, o vas a perder a un buen amigo. CIFRAS SOLARES: 77.543

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21)

En tu querida relación tormentoso hoy es el momento de contar. Coge papel y lápiz y apunta las veces que has llorado, las veces que no ha llegado a sus horas, las veces que no se ha acordado de una celebración especial. Luego ya sabes que tienes que hacer, manda un mensaje y pasa pagina. CIFRAS SOLARES: 76.788

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21)

Tienes la suerte de cara para seducir a cualquiera, estás en un buen momento para triunfar en cualquier salida nocturna que quieras realizar. Tu saber estar y ese gran intelecto hará el resto para atraer a las personas que más necesitas, ten muy claro el modelo que quieres que se cumpla o te volverás a equivocar. CIFRAS SOLARES: 87.542

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20)

Necesitas más comunicación con tu pareja, tienes que empezar a crear una serie de técnicas que te permitan resolver con facilidad todo tipo de conflictos. Es un buen momento de dejar un poco de lado el trabajo y centrarte en tus obligaciones familiares, ganarás mucho más en alegrías que en dinero. CIFRAS SOLARES: 54.765

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19)

No pierdas la paciencia con tu pareja, aunque es muy despistado no lo hace a posta, existe una fuerza sobre humana que le lleva a ser cómo es. Si antes te encantaba y ahora no, es porque tienes un problema interno. Tus gustos han evolucionado y tu pareja no, es momento de sentarse a hablar. CIFRAS SOLARES: 65.800

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20)

Emocionalmente hablando va todo viento en popa, empiezas a remontar después de una etapa un tanto caótica. Vigila la factura del teléfono porque sueles llamar demasiado, además las megas que tienes contratados no son los adecuados para tu actividad en redes sociales. Intenta vigilar tus gastos. CIFRAS SOLARES: 40.077