Consulta el horóscopo del viernes 16 de septiembre

ARIES (Marzo 21-Abril 20)

Hoy las mujeres a sentirse muy sensuales, muy atractivas, y van a seducir sin buscarlo; entonces que se cuiden los muchachos. En caso de problemas laborales, tienes que encontrar solo la solución y evitar involucrar a todo tu entorno familiar; lo único que les interesa es que puedas mantenerlos. CIFRAS SOLARES: 55.398

TAURO (Abril 21-Mayo 20)

Las señoritas van a beneficiarse de un buen aspecto del planeta Venus, lo que reforzará su atractivo natural sobre el sexo opuesto. Para las casadas eso se traducirá por un tremendo poder sobre su media naranja que podrán aprovechar para conseguir algunos regalos y a veces algo más. CIFRAS SOLARES: 12.143

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21)

Las actividades tradicionales pueden representar una actividad lucrativa para vos, permitiéndote tener un trabajo placentero con buenos ingresos. Te encuentras en un momento delicado de tu vida sentimental; una decisión definitiva será imprescindible a corto plazo porque la otra persona está cansada por esperar. CIFRAS SOLARES: 48.432

CANCER (Junio22-Julio22)

Retomar tus estudios sería una buena idea porque parece que tu actividad actual no tiene mucho futuro en el mundo actual y no va a darte más de comer. Un sostén inesperado de la familia te ayudará para enfrentar unas dificultades económicas pero será un paliativo, no más. CIFRAS SOLARES: 12.121

LEO (Julio 23-Ago. 22)

Cambios rápidos y movimientos positivos caracterizarán este día gracias a los buenos auspicios planetarios de parte de Júpiter y Mercurio. Aprovecha también este entorno para mejorar tu rendimiento laboral y conseguir el respeto de tus colegas y superiores que todavía no te toman en serio. CIFRAS SOLARES: 75.566

VIRGO (Ago. 23-Set. 22)

Tus finanzas están mejorando; el momento es oportuno para realizar una buena inversión. Una disputa en familia por la tarde va a opacar este día; no busques imponer tu punto de vista, a pesar de que sea lo mejor, ellos no lo van a entender. Suerte en los juegos pero no hay que apostar demasiado. CIFRAS SOLARES: 84.832

LIBRA (Set 23-Oct. 22)

Si tienes que viajar al interior, cuida bien tus pertenencias y tu dinero; hay riesgos de robo si naciste en octubre; en cuanto a tus joyas mejor dejarlas en casa. Si se rompió una relación sentimental, no te lamentes más por tu soledad, es momentáneo, el amor está de nuevo en camino hacia vos. CIFRAS SOLARES: 58.765

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)

Organiza mejor tu agenda y lograrás un equilibrio entre tu vida profesional y familiar. Además, te beneficiarás del apoyo de tu media naranja para tus nuevos emprendimientos. Una persona de tu entorno está mal de salud, te vas a preocupar. Cabeza pesada por los cambios de clima. CIFRAS SOLARES: 43.290

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21)

Día para pensar y reflexionar sobre el futuro de una nueva relación sentimental que aparece inestable e insegura. Tu trabajo te satisface, pero sabes que con un poco más de esfuerzos podrías duplicar tus ganancias. Con más ejercicios, podrás combatir la gordura que te invade. CIFRAS SOLARES: 55.765

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20)

Sal de tu caparazón, expresa tu sensibilidad y verás como la vida será más feliz. Después podrás pensar en profundizar una relación sentimental que está en mal camino. Buenas aperturas esta tarde para realizar nuevos negocios en lo profesional, agarra la oportunidad. CIFRAS SOLARES: 26.466

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19)

Para las mujeres que trabajan en la administración, el día será muy productivo; un nuevo plan de carrera les permitirá crecer más rápidamente y acceder a cargos más interesantes y muy remuneradores. Salud en alza y recuperación rápida para los recién enfermitos del sexo femenino. CIFRAS SOLARES: 43.322

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20)

Tu cerebro necesita descansar, tu mente está rellena por los problemas del momento; es el momento adecuado para reflexionar y preparar un fin de semana en contacto con la naturaleza. Un viaje en buena compañía sería también una excelente idea para los fatalistas. Suerte mediana en los juegos. CIFRAS SOLARES: 18.176