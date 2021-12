Consulta el horóscopo del viernes 17 de diciembre

ARIES (Marzo 21-Abril 20)

Visualiza lo que quieres y empieza a pensar de manera más positiva para poder obtenerlo. En la economía no estás en un buen momento para tomar riesgos importantes. CIFRAS SOLARES: 45.567

TAURO (Abril 21-Mayo 20)

En el terreno laboral tienes un proyecto en mente que ha sido denegado pero piensas que tiene futuro, no tires la toalla e intenta de nuevo su aprobación. CIFRAS SOLARES: 58.586.

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21)

En el amor necesita recuperar la pasión con tu pareja, habla sobre las cosas que le gusta intenta organizar algo nuevo para los dos. En la familia cuida más tus comentarios delante de la gente mayor. CIFRAS SOLARES: 69.876

CANCER (Junio22-Julio22)

Empiezas una nueva etapa en tu vida, aprovecha las nuevas experiencias que vas a vivir. En la economía tendrás que hacer un esfuerzo quieres alcanzar tu meta para este mes, los caprichos llegarán más adelante. CIFRAS SOLARES: 60.908.

LEO (Julio 23-Ago. 22)

En el terreno laboral intenta perdonar a la persona que tuvo un accidente contigo recientemente, será bueno para tu mentalidad y tu trabajo. En el amor es el momento de sincerarse con la pareja. CIFRAS SOLARES: 59.387

VIRGO (Ago. 23-Set. 22)

No estarás de muy buen ánimo, deja que la gente a tu alrededor te aconseje. En la economía una factura que no tenías en cuenta hasta ahora podría llegarte, asegúrate de que no vuelva a ocurrir. CIFRAS SOLARES: 69,765

LIBRA (Set 23-Oct. 22)

En el terreno laboral si buscas empleo y sientes que estás estancado es el momento de empezar de nuevo aunque tengas que repetir el buscar en las mismas empresas. En el amor puedes conocer a alguien nuevo en el sitio más inesperado, ábrete e intenta mantener conversaciones más largas con la gente a tu alrededor. CIFRAS SOLARES: 58.987

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)

No estás tomando en cuenta los cambios que estás experimentando últimamente, empieza a pensar más en ello. En la economía alguien importante para proponerte un negocio, acepta siempre que no tengas que arriesgar demasiado. CIFRAS SOLARES: 11.117

SAGITARIO (Nov. 22-Dic 21)

En el terreno laboral sé el líder del grupo si crees que es necesario para terminar el trabajo a tiempo. En el amor deja bien claras las cosas desde un principio con la persona que estás conociendo, dile exactamente lo que buscas para que no se haga ilusiones CIFRAS SOLARES: 64.646

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20)

En la economía empieza a hacer las cosas que te parezcan correctas a ti, puedes aceptar consejos pero no debes de seguirlos al pie de la letra. En el terreno laboral tómate tu tiempo para terminar las cosas y que tengan un buen acabado porque es posible que debas repetir algo por intentar terminar antes de tiempo. CIFRAS SOLARES: 65.880

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19)

En el amor te estás tomando las cosas con demasiada calma y eso hará que notes como la persona con la que estás saliendo sea a preguntas y se aleje un poco de ti, explicaré bien cómo te sientes. CIFRAS SOLARES: 28.288

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20)

Recuerda ser agradecido con la gente que te está ayudando en los momentos difíciles. En la economía una deuda que dejaste de pagar en un pasado volverá a pasarte factura hoy, liquídalo ahora que tienes la posibilidad aunque necesites apretarte un poco. CIFRAS SOLARES: 63.633