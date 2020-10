TAURO (Abril 21-Mayo 20) Una conversación amistosa podría degenerar en pelea si no cuidas tus palabras. Además, vas a involucrarte en algo que no te corresponde directamente, pensando que tu opinión lograría a conciliar las dos partes en desacuerdo, lo que no sería el caso. CIFRAS SOLARES: 60.622

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) Tu actitud reservada, enigmática, va a producir un efecto tremendamente fuerte sobre algunas personas que no te conocen muy bien. Inclusive podría resultar un malestar cuando lo que buscas es crear solamente misterio y diversión. CIFRAS SOLARES: 65.789

CANCER (Junio 22-Julio 22) Tenés que vigilar mejor tus gastos, los astros indican una pérdida importante de dinero por culpa tuya. Parece que vas a pagar caro algo que no vale nada. Por suerte, para compensar este disgusto, en tus amores el barómetro indica buen tiempo y felicidad. CIFRAS SOLARES: 34.568

LEO (Julio 23-Ago. 22) Vas a molestarte porque una sugestión tuya no recibirá la aprobación de tus familiares. Debes someterte a la mayoría y aceptar la derrota. De toda forma tu idea no era transcendente e inadecuada en estos tiempos de crisis económica. Tu cabeza va a dolerte al final de la tarde. CIFRAS SOLARES: 34.957

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) Sin saberlo vas a beneficiar en tus actividades de apoyos discretos pero eficaces. Por otra parte, una promesa de ayuda financiera no se cumplirá, la persona no tiene mala voluntad sino que está más “seca” que vos. Tus riñones van a molestarte; haz más caminatas. CIFRAS SOLARES: 65.609

LIBRA (Set 23-Oct. 22) Una disputa con la persona amada te obligará a revisar tu actitud, a tomar en cuenta sus exigencias y no solamente pensar en ti. Aprovecha de este día feriado para ir juntos de paseo, ir a cenar como los jóvenes enamorados, y todo se arreglara. CIFRAS SOLARES: 75.435

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) Tus tareas diarias no pueden esperar. Para aliviarte podrías pedir ayuda a los que te rodean en lugar de dejarlos mirarte mientras toman mate y vos trabajás. Vas a consultar al oculista, tus dolores de cabeza podrían venir de tu vista deficiente. CIFRAS SOLARES: 67.767

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) Una vida hogareña tranquila te ayuda mucho para desempeñarte correctamente en tu trabajo. Utiliza este día de fiesta para recrear la armonía en tu familia. Prudencia en los desplazamientos, los astros anuncian riesgos de accidente de tránsito. CIFRAS SOLARES: 63.466

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) Si alguien pide tu ayuda para mover cosas pesadas, inventa cualquier pretexto para escaparte. Hoy un descuido haciendo un esfuerzo para levantar una carga te llevaría a la cama por un par de días. Quédate frente al televisor, hay un programa que va a interesarte. CIFRAS SOLARES: 56.786

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) Tus ingresos van a crecer. Sigue así y dentro de un par de meses podrás cambiar tu auto. Un regalito va a llenarte de alegría, no tanto por el valor sino por su procedencia. Una oportunidad de viajar se presenta; podés aceptar, te cambiará tu rutina. CIFRAS SOLARES: 54.546

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) Un reciente cambio de trabajo no llena tus expectativas. Antes de decidir otro cambio espera unas semanas más, no estarás decepcionado. Mucho romanticismo en tu vida sentimental compensará tu decepción laboral, la persona querida te hará olvidar todo. CIFRAS SOLARES: 77.734