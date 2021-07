Consultá el horóscopo del viernes 9 de julio

ARIES (Marzo 21-Abril 20)

Una persona que te quiere mucho y te tiene como una de sus amistades más cercanas está pasando por un mal momento, es probable que necesite tu ayuda. CIFRAS SOLARES: 42.457

TAURO (Abril 21-Mayo 20)

No veas todo con un manto de dudas, es probable que tengas esta sensación porque has vivido muchas desilusiones en tu vida, pero esto no es razón para tener una actitud así con todos los que te rodean. CIFRAS SOLARES: 64.324

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21)

No olvides saludar a una persona que está sufriendo por una situación muy particular el día de hoy, es probable que espera que le pongas atención de alguna forma. CIFRAS SOLARES: 50.062

CANCER (Junio22-Julio22)

Nadie hace trabajos extras gratis en este mundo, solo las personas que se llaman voluntarios y lo hacen para personas que no tienen recursos, si esperas esto de la gente que te rodea entonces estás perdiendo tu tiempo. CIFRAS SOLARES: 51.788

LEO (Julio 23-Ago. 22)

La fuerza te ayudará a sortear cualquier episodio triste por el que estás pasando y la compasión te dará la sabiduría necesaria dejar de ser impaciente. CIFRAS SOLARES: 18.765

VIRGO (Ago. 23-Set. 22)

Un momento muy bueno tendrás en el trabajo el día de hoy, recibirás una alegría al ver que un dinero extra puede venir a tu favor.CIFRAS SOLARES: 24.675

LIBRA (Set 23-Oct. 22)

Tienes un momento muy especial con la persona que quieres, pero podría ser que estés teniendo dudas sobre el destino de esta relación. CIFRAS SOLARES: 77.564

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)

No sigas postergando tu vida, ni tampoco tus deseos, no importa quien se interponga en tu camino, nadie debe ser obstáculo para lograr lo que quieres. CIFRAS SOLARES: 91.759

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. )

No dejes pasar la oportunidad de hacer algo importante por una persona de tu trabajo, ayúdalo. CIFRAS SOLARES: 07.543

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20)

Un momento muy bueno entre tú y tu pareja se dará el día de hoy, por lo que puedes tener la seguridad de que si tienes un mal día. CIFRAS SOLARES: 68.486

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19)

En el amor todo se encuentra bien, pero ambos se están encerrando demasiado el uno en el otro, no pueden hacer esto todo el tiempo. CIFRAS SOLARES: 25.230

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20)

Una persona en la cual no confías te hará una crítica el día de hoy. No dejes que esta diferencia entre ustedes te haga desechar algo que podría ser muy bueno para ti. CIFRAS SOLARES: 10.432