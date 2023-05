Cuál es el signo del zodíaco que es tu esclavo astral y por quién eres dominado

Conocer cuáles pueden ser esas malas combinaciones permite, con astucia y fina intuición, revertir la situación para en vez de ser cautivo de la voluntad de otro, neutralizar su fuerza avasallante y lograr liberarse de esa tutela.

ARIES DOMINANTE DE TAURO

Tauro siempre quiere mandar y Aires es un auténtico amante de la libertad. Esto hace que la relación -sea amistosa o amorosa- se vea afectada. Para atenuar ese infierno deberá Aries ser más atento con Tauro, que tiene celos de todo.

TAURO DOMINANTE DE GEMINIS

Realmente se llevan como perros y gatos porque Tauro es muy romántico y Géminis no. A Tauro no le gusta el cambio y Géminis se inclina por todo lo nuevo. Se impone un Tauro más confiable y un Géminis más tolerante.

GEMINIS DOMINANTE DE CANCER

La mente racional de Géminis choca con la gran carga emotiva que tiene el corazón muy débil de Cáncer, por lo tanto debe tratar de adaptarse porque el comportamiento de Géminis asusta a Cáncer y deberán emplear mucho sentido en común.

CANCER DOMINANTE DE LEO

Cáncer necesita mucho cariño y Leo, ser el centro de la atención y despierta celos en su entorno. Para que estos dos signos se lleven bien deberán dejar libre curso a la admiración y el respeto que ambos sienten.

LEO DOMINANTE DE VIRGO

No le queda otro recurso a Leo que ser un poco más condescendiente, porque Virgo padece de una gran timidez y es un perfeccionista, por lo tanto deberán tratar de suavizar las virtudes y los defectos para convivir mejor.

VIRGO DOMINANTE DE LIBRA

Virgo está constantemente provocando a Libra, pero en cuanto a cariño no hay diferencias. Sin embargo, en la vida diaria los choques serán continuos. No deben irritarse uno y otro y Libra no debe ser tan posesivo.

LIBRA DOMINANTE DE ESCORPIO

El equilibrio de Libra se opone a la fogosidad de Escorpio, que no cede ante el romanticismo porque piensa que es debilidad. A Libra le gusta planificar todo y Escorpio vive de la improvisación: deben aprender a buscar un equilibrio.

ESCORPIO DOMINANTE DE SAGITARIO

El problema reside en que ambos quieren ser la voz cantante: fuego y celos de Escorpio chocan con el gusto por todo lo nuevo de Sagitario. Atenuando los celos Escorpio, Sagitario será menos aventurero.

SAGITARIO DOMINANTE DE CAPRICORNIO

Fogoso y amante de la libertad, Sagitario vive de las sorpresas, lo que choca con Capricornio, que es prudente y muy equilibrado. Los choques serán muy dolorosos, pero deben ceder y dialogar para evitar llegar a rupturas.

CAPRICORNIO DOMINANTE DE ACUARIO

Para Acuario sólo hay vida social, libertad y novedades y Capricornio vive buscando una vida sencilla, segura y protegida. Deberá Capricornio ser menos terco y Acuario tornarse más comprensivo para ser felices.

ACUARIO DOMINANTE DE PISCIS

La sensibilidad de Piscis desarma a Acuario, porque a éste le gusta la acción y a Piscis la tranquilidad. Los choques se producirán por el fuego de Piscis y por las restricciones que impone Acuario. Ambos deberán ceder.

PISCIS DOMINANTE DE ARIES

Aries, si quiere llevarse bien con Piscis, deberá saber adaptarse a la impulsividad pisciana. Las nuevas situaciones pueden generar conflictos, pero siempre hay una carta escondida bajo la personalidad dulce de Piscis.