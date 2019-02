Horóscopo Chino (Sheng Xiao)

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/08 Batalle sin renuncias. No deje que entorpezcan sus ideas. Si bien hace falta escuchar sugerencias, no por ello ha de variar los planes trazados. Por lo tanto, no vacile en tomar las cosas tal como vienen.

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09 Habrá momentos en que su lucha será un tanto desigual, pero no se desanime. Llegó la hora de tomar decisiones definitorias, pues la planificación de su futuro depende de ello. Nadie mejor que usted para comprenderlo.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10 Una mayor seguridad en sí mismo le permitirá llevar adelante sus asuntos de amor y concretar gran parte de sus sentimientos. Posibles cambios importantes le causarán alegría y le darán seguridades.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11 Resultará indispensable que se aparte un poco de ciertas cosas que puedan estar perturbando su sistema nervioso. Su inquietud está a flor de piel, todo ello impide concentrarse y formarse una idea cabal del futuro a seguir.

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00 Establecerá en este ciclo un puente de comunicación bastante alentador para el corazón. Sus pensamientos deberán ser objetivos. Todo ese caudal de amor que demuestra deberá ser controlado durante esta etapa.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01 La senda para encaminar sus pasos responsablemente está ante usted. Esto se aprecia por la actitud de la gente hacia su persona. Lo importante es que se convenza a medida que pasen los días y sepa escrutar esa senda.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02 Todo lo que pueda atarle al pasado sólo hará brotar confusiones. Enfrente el presente con las cualidades de su personalidad. Por lo tanto, si debe salir, viajar, entrevistarse con alguien, lo atinado será no demorar.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03 Las circunstancias actuales están dadas para formalizar ambiciones, como entrevistas, arreglos en el plano sentimental, etc. Es justo recordarle como elemento de sumo valor que ante tales circunstancias no decaiga.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04 No se sobresalte y tolere. Las soluciones provendrán de su proceder. Irá recibiendo la seguridad y la confianza de conquistar satisfacciones, alegrías y otras combinaciones útiles para su corazón.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05 La intuición, la agilidad mental y el dinamismo tienen un despliegue total dentro de su personalidad. Con tal captación verá la vida con otros ojos, es decir, si debe exponer estudios seguramente los sacará adelante.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06 Disfrute todo lo referente al amor y la felicidad. Deberá armarse de paciencia. Le conviene aceptar las cosas sin alterarse. Así evitará que el panorama de los afectos entre en un cause se infelicidad.