Horóscopo Chino (Sheng Xiao)

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/08 En labores, tendrá muchas oportunidades de lucimiento. Planifique en conjunto con su pareja el futuro amoroso. Tendrá el apoyo de los familiares que le rodean. Evite los cambios de palabras.

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09 Encontrará apoyo en sus sueños. Las contrariedades no serán perdurables y cesarán al poco tiempo. El cariño se instalará en su corazón. Podrá reponerse totalmente de fracasos anteriores y decepciones.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10 No es el día para realizar ambiciones, tanto viajes, entrevistas, rendición de exámenes, arreglos en el plano sentimental, etc. Es justo recordarle que ante tales circunstancias no decaiga y aumente la fe.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11 Período rico en satisfacciones en el trabajo y los asuntos económicos. Etapa de verdadera tranquilidad y bienestar que le permitirá recuperar el equilibrio interior. Las amistades le proporcionan satisfacciones.

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00 Amplios horizontes. En amor, momentos de dicha y comprensión. Establecerá un puente de comunicación alentador para el corazón. Sus pensamientos tienen que ser claros, desprovistos de angustia.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01 En amor toma un giro más activo, alcanzando un entendimiento profundo con la persona amada. En trabajo, llevará a buen fin tareas y planes ya en curso. No malgaste sus energías. Reuniones con amigos.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02 Si desea que las relaciones familiares no perturben sus relaciones afectivas, trate de resolver todo por su cuenta. El terreno material se encuentra bajo nuevos aspectos. Logrará ventajas de orden financiero.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03 Su personalidad se caracteriza por la agilidad mental y el dinamismo. Gracias a eso verá la vida con otros ojos. Los sinsabores quedarán atrás. Limitaciones emocionales anularán un poco sus condiciones humanitarias.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04 Termine los trámites que comenzó hace algunos días. En el mundo afectivo, todo es ternura y felicidad, sin sombras ni pesares. Si no domina sus nervios, sobrevendrán situaciones de disgustos serios.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05 En afectos este es un lapso de prueba. Deberá armarse de paciencia. Hoy empezará a eliminar las deudas que contrajo hace mucho. Sensacional para trabajar con mayor entendimiento. Una excursión en perspectiva.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06 Vivirá instantes de intensa emoción junto a una persona que representa su tipo ideal. Recibirá una invitación para visitar parientes distanciados. Le sorprenderán algunas ocasiones que son excepcionales.