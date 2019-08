Horóscopo Chino (Sheng Xiao)

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/15 Hoy puede recurrir a prácticas como la meditación o el desarrollo psíquico. Algunos sueños vívidos de los últimos días pueden haber planteado problemas personales que necesita aclarar.

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/16 Hoy puedes sentirte cálido y amigable con todos. Podrías participar en eventos sociales o recibir invitaciones para futuras fiestas. Probablemente te lo pasarás genial y harás nuevos amigos.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/17 La información errónea sobre el dinero puede provenir de alguien que tenga interés en que creas lo que se te diga. Puede ser un banquero, un acreedor, un asesor de inversiones o incluso un amigo o familiar cercano.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/18 Hoy es probable que experimentes una poderosa explosión de energía que puede convertirlo temporalmente en un adicto al trabajo. Las tareas pueden haberse acumulado alrededor de la casa que necesitan hacerse.

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/19 Por loco que parezca, ¿por qué no hacer ese viaje improvisado que has estado ansioso por seguir?, La aventura llama, y no hay nada que te impida responder.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/20 Este es un momento en el que es probable que te sientas especialmente idealista y esperanzado. Las experiencias espirituales pueden tenerte en la nube nueve.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/21 Algo que quizás hayas querido mantener entre tú y algunos amigos de confianza podría ser revelado inadvertidamente, tal vez a las personas equivocadas.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/0322 Este es un día de nuevos comienzos para ti. Los logros en el pasado fomentan un nuevo sentido de confianza en sí mismos, junto con optimismo y entusiasmo por el futuro.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04 /23 Hoy en día, estás en un estado de ánimo jovial y amante de la diversión y debes dedicar tiempo a disfrutarlo con amigos. La única advertencia al día es que tus emociones pueden estar un poco nubladas.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/24 Las emociones pueden ser intensas en el trabajo de hoy, ya que los proyectos importantes se acercan a sus plazos. Puedes poner más tiempo de lo habitual.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/13 Podrías sentir una fuerte necesidad de buscar aventura. Es posible que desee realizar un viaje espontáneo a un lugar exótico, conocer gente nueva en campos emocionantes o probar nuevos pasatiempos.