Horóscopo Chino (Sheng Xiao)

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/20 Al navegar por los mares de su vida emocional, , puede sentirse como si hubiera hecho un gran esfuerzo durante el último mes.

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/21 Probablemente te resulte difícil mantener tu mente en asuntos serios con las energías planetarias juguetonas de hoy. Estás de humor para el romance y quieres asegurarte de que todo esté listo.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/22 Es probable que tu actitud agresiva comience una pelea que podría ser difícil de resolver ahora. Hay fuerzas extremadamente obstinadas en el trabajo.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/23 No gastes más de lo que puedes hoy, ! Si te encuentras en una multitud de compradores entusiastas, podría ser desastroso para tus finanzas si te encuentras atrapado en el frenesí.

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/24 No esperes encontrarte con la pareja de sus sueños hoy. Más bien, es probable que tus esperanzas románticas se encuentren con frustración. Sería mejor dedicar sus energías a algo más realista.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/25 En una serie de días que han puesto a prueba su paciencia hasta el límite, aquí llega el momento de la verdad que podría hacerlos o deshacerlos.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/26 Es hora de reunirse. Tienes una tendencia a estar por todos lados. Necesitas canalizar tus energías en algo que realmente te importe. Dígase a sí mismo lo orgulloso que estaría si pudiera hacer esto.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/0327 Es posible que estés tratando de hacer demasiado. Si observa los días que pasa trabajando, puede darse cuenta de que gran parte de su energía se traduce en resultados muy escasos.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04 /28 Probablemente su energía sea alta hoy, casi hasta el punto en que siente que podría correr un maratón! En serio, , probablemente estés pensando en términos de salir de la ciudad por un tiempo.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/29 Es posible que las cosas se pongan un poco difíciles en su vida romántica debido a que alguien en la sociedad no necesariamente está tomando un enfoque muy realista de la situación.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/18 La incertidumbre acerca de los asuntos espirituales y la duda sobre sus ideas podrían tenerlo hoy en la basura. No intentes forzar ninguna solución, no funcionará. Este no es un buen día para estar fuera.