Horóscopo Chino (Sheng Xiao)

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09 Este puede ser un día tranquilo para ti, pero un período de calma te hará mucho bien-

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10 a configuración astral de hoy te hará soñar y recordar tu infancia. En lugar de preocuparte por todo lo que no se está cumpliendo.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11 Hoy será un día alegre, justo a tiempo. La vida se estaba poniendo seria por un tiempo. Sonríe y trata de salir de tu rutina habitual

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00 Has estado esforzándote mucho durante mucho tiempo y te mereces un poco de diversión. No lo dudes.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01 Puede que sientas demasiada seriedad en este momento. Lo sepas o no, tienes mucha necesidad de animarte

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02 Te puede llevar algún tiempo animarte, pero terminarás la noche riéndote. Va a ser la mejor noche del mes. Si puedes, deja de dudar.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/ Nuevos vientos comienzan a alejar las nubes negras que se han cernido sobre ti últimamente.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04 Trata de interactuar más con la gente que te rodea. Te agradecerán que expreses un interés genuino en sus opiniones.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05 Abandona las conclusiones a las que has llegado con respecto a tu trabajo. Te guste o no, la vida te va a poner a prueba.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06 Normalmente no considerarías los tipos de proposiciones que las personas te harán ahora. Las ideas pueden parecer locas y no tener nada que ver con lo que eres.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07 Podría haber segundas oportunidades en el amor, o con algo que quieres con todo tu corazón y que casi habías abandonado