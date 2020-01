Horóscopo Chino (Sheng Xiao)

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09 Meses atrás viviste momentos de mucha tensión debido a los problemas que afrontaron tus finanzas. Fuerza!

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/Los astros te aconsejan que le des un poco más de tiempo a la persona que amas

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11 Prefieres adaptarte a las circunstancias, en lugar de tomar la iniciativa, puede que hoy des tú el primer paso en una nueva relación.

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00 Es posible que la persona que tiene en mente, no se dé cuenta de cómo se siente, por lo que no hará ningún movimiento si no te insinúas.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01 Hoy es el día en el que deberías sembrar la semilla para que florezca en las próximas semanas y/o meses.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02. Vas a sentirte un poco melancólico. Pero, podría aparecer un visitante inesperado, que mejorará tu estado de ánimo.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/ Si buscas una nueva relación, espera maravillosas sorpresas entre tus amistades.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04 Disfruta del lado creativo de la vida, de una manera que inicies un ciclo completamente nuevo

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05Está trabajando duro en algo, podrías desviarte del camino. Puede ser una llamada.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06 Si tienes algo que ocultar en tu vida con respecto a tu carrera o tu imagen, podría salir a la luz ahora.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07 Va ser un día de reflexión en el que deberías analizar tus sueños.