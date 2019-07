TAURO (Abril 21-Mayo 20) Todo está librado a la buena fortuna, necesita apoyo. Es probable que se presenten inconvenientes físicos, golpes, quemaduras, caídas, molestias. Rodéese de diversiones. CIFRAS SOLARES: 09-941

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) Comienza una época de suerte plagada de vivencias hasta ahora desconocidas. Si estuviera sufriendo el distanciamiento de una amistad deponga su orgullo. No espere más. CIFRAS SOLARES: 35-885

CANCER (Junio22-Julio22) No quiera ser usted solo quien imponga las opiniones, deje que los demás se manifiesten. Variedad de frustraciones, no por eso fracasos totales. Recuerde que un tropezón no es caída. CIFRAS SOLARES: 91-944

LEO (Julio 23-Ago. 22) Lleve adelante un arreglo, es momento propicio para una reconciliación. Si recientemente ha tenido una desilusión o un desengaño, no sufra más, pues encontrará un nuevo aliciente. CIFRAS SOLARES: 05-520

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) Se recomienda diálogo con más comprensión hacia el sexo opuesto. Depende de usted que en esta jornada no se le niegue nada. Deberá reprimir impulsos peligrosos para conseguirlo. CIFRAS SOLARES: 45-220

LIBRA (Set 23-Oct. 22) Todo el empeño y constancia que usted exponga a sus ambiciones será redituable a futuro. Los contratiempos se superarán en caso de haber estudiado y trabajado a conciencia. CIFRAS SOLARES: 99-718

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) Lapso para buscar el perfeccionamiento, estudiar por su cuenta, ampliar conocimientos. Excelente para la memoria, la creación. Brillantes perspectivas para ganar dinero. CIFRAS SOLARES: 96-848

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) Etapa apta para observar y aprovechar las oportunidades que se le presentan. Si hasta ahora no ha tenido mejoras de inversión para su hogar, este es el momento para ello. CIFRAS SOLARES: 10-481

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) Oportunidad de mejor entendimiento con la pareja. Clima fecundo para hablar o para resoluciones de importancia. Evitará tristezas y encaminará a la felicidad a parejas. CIFRAS SOLARES: 61-320

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) No esté triste, nostálgico o melancólico. Se le prevé un futuro luminoso gracias a la fuerza zodiacal, sin embargo, en gran parte todo dependerá de su conducta, de su accionar. CIFRAS SOLARES: 72-419

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) Ciclo sólido. Cualquier tipo de trabas desaparece ante el menor de sus intentos. Cuidado, sea comprensivo y podrá rodearse de agradables sorpresas y evitarse feos imprevistos. CIFRAS SOLARES: 66-849