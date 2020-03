ARIES (Marzo 21-Abril 20) Hoy habrá reuniones grupales inesperadas y no deliberadas en tu vecindario. El ambiente es de optimismo, entusiasmo y mirando hacia el futuro. Acontecerán debates estimulantes e intrigantes. Te encontrarás realizando muchos recados en tu auto que no tenías planeado hacer - pero no te importará. El día finalizará con un nuevo sentido de anticipación. CIFRAS SOLARES:15-369