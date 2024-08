Los números de la suerte recomendados por el duende Felipe/ Por Liliana Chelli

Martes 13

Hoy más que nunca -Martes 13- convocamos a un Duende: GIULIHANO. Este ser es uno de los más viejos; tiene aproximadamente nada más que 913 años y vive su energía custodiando a los seres humanos que lo quieran y lo convoquen para ayudarlos en el dinero, en el amor y en la energía. Le encantan las billeteras llenas, abultadas y con mucho, pero mucho dinero, y solo pide a cambio un vasito de cerveza una vez al mes.

Hoy te dice este Ser que cuando leas esto sabrás que es una semana de suerte ya que la fortuna estará de tu lado y quiere darte todo lo que hasta ahora no haz logrado. Así que no pienses en lo que te mereces y en lo no te mereces, y acepta las cosas buenas que te da la vida.

Cierra los ojos y piensa con fuerza que todo lo que hay en este mudo es tuyo y te pertenece. Solo piensa y pide a GIULIHANO el Duende lo que preparo para vos para que lo disfrutes y lo vivas ya que las leyes del universo te compensaran de todo dolor y de todo sufrimiento.

Por eso te pide este Duende que no temas a ser un poco feliz. Vuelve a cerrar los ojos y solo piensa que tu cuerpo como tu alma y tu mente son infinitos y que atraerás todo lo que deseas en dinero, abundancia y prosperidad ya que eres lo mas grande del universo , un ser humano que creyo en un Duende.

Los números de la suerte de la semana

El número que el Duende GIULIHANO da en esta fecha es muy benéfico y con grandes posibilidades de ganancias. Es este número para tener en cuenta: el 213.

Número 2: equivale al Duende del Mar, el cual tiene gran velocidad de las mareas, las olas vienen y van y consigo traen cofres de oro.

Numero 1: lo rige el “Duende de la creatividad, independencia, originalidad” da sentido del yo y autosuficiencia .. Iniciadores de acciones, espíritu pionero, coraje, extraordinaria voluntad y determinación.

Numero 3: abarca el Duende de la Valentía, es la fuerza de la cuadratura, el poder de concentrar en ángulos las energías. , te anuncia un impasse en la rueda de la vida, la lucha del día a día y todo gira y da vuelta