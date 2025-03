Los números de la suerte recomendados por el duende Felipe/ Por Liliana Chelli

Felipe presenta al Duende BRUZERO, que te ayuda a retener el dinero

BRUZERO te dice que esta semana Nunca he sido pobre, solo he estado sin dinero, ser pobre es un estado mental, no tener dinero es un estado temporal. las Leyes del Universo te compensarán de todo dolor y de todo sufrimiento ya que la vida no es fácil, ni venimos con un libro que nos enseñe qué pasos dar o cómo seguir.

Pero este Duende te dice que no tengas miedo ni huyas de la felicidad, y que, sobre todo, no te acostumbres a sufrir y mucho menos a padecer.

Hay que cortar los lazos que te han impedido crecer correctamente y a pensar que creer en Duende no es fácil y muchas veces te ridiculizan. Sí, pero cuando avanzas y Ellos te ayudan a salir del pozo, sabrás en carne propia que se puede, que son poderosos y que de la mano de Dios están siempre y que la ridiculización es de los de mente cerrada. Vos no estas para eso, sino para algo grande que es seguir avanzar y tener dinero salud y amor.

El Duende BRUZERO te dice un deseo sencillo puede ser realidad,. Y que "la realización no es renunciación". Precisamente, diciendo estas palabras se escuchaba siempre a BRUZERO y susurrando que el humano que las entendiera lograba sus deseos y los hacia realidad.

Los números de la suerte de la semana

Felipe y su amigo, el Duede Bruzero te brindan el múmero de la suerte de la semana: 450

Número 4: Lo rige el "Duende de la Magia", el solo tener la imagen del Duende personal y tomar su mano será de suerte.

Número 5: Lo rige el "Duende de la lucha", es el que gusta poner en práctica todo terreno, esa misma energía lo incita a dar lo mejor de si mismo, por lo que atrae el éxito prontamente.

Número 0; Lo rige el "Duende de la vida", marca la carta de la vida eterna, donde todo gira y todo da vueltas, podes estar abajo hoy y mañana arriba, pensalo.